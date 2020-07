Fischerlebniswelt Göttwitz: Investor sitzt die Zeit im Nacken

Grimma/Göttwitz

Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass der Grimmaer Stadtrat grünes Licht gab für die Aufstellung des Bebauungsplanes einer Fischerlebniswelt in Göttwitz. Investor Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaft Wermsdorf GmbH, scheint mittlerweile um das Projekt zu fürchten. Seinen Worten zufolge sitzt ihm die Zeit wegen der einkalkulierten Leader-Mittel im Nacken. Doch das Planungs- und Genehmigungsverfahren zieht sich hin. „Es hängt an den Genehmigungen“, so Stähler.

Erarbeitung des B-Planes hat Zeit gefressen

Der Investor selbst brauchte schon seine Zeit, um den umfangreichen Entwurf des B-Planes erstellen zu lassen. Denn ein beschleunigtes Verfahren erwies sich für das Sondergebiet als nicht möglich. Der Investor spricht von „Massen an Auflagen“. Auf Gutachter-Büros zum Beispiel musste er nach eigenen Angaben ein halbes Jahr warten. Im April konnte Stähler das Papier schließlich dem Grimmaer Stadtentwicklungsamt auf den Tisch legen.

Anzeige

Stadtentwicklungsamt Grimma prüft Entwurf

Durchaus zur Überraschung. „Sonst läuft so eine Planung mit uns parallel, wir werden dabei mitgenommen“, sagt Amtsleiterin Janine Wolff. In diesem Fall kam ein fertiger Entwurf ins Haus. Ihre Mitarbeiterin Kerstin Zapf erläutert, dass mehr als 250 Seiten zu prüfen sind, darunter Planzeichnung, Umweltbericht, artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie Prognosen für Geräusch- und Geruchsemission.

Weitere LVZ+ Artikel

Nötig ist qualifizierter Bebauungsplan

Zapf zufolge ist für die Fischerlebniswelt ein qualifizierter Bebauungsplan in einem zweistufigen Verfahren zu erstellen. Der Vorentwurf soll am 27. August – nach der Sommerpause – dem Ortschaftsrat Mutzschen vorgestellt werden und danach in die frühzeitige Beteiligung gehen. Nach Einarbeitung der Stellungnahmen von Behörden und privaten Personen wird der Entwurf Thema im Stadtrat von Grimma und mit Beschlussfassung erneut ausgelegt. Die Abwägung und Billigung kann erst danach erfolgen. „So ein Verfahren dauert seine Zeit“, betont Kerstin Zapf, die nicht mit einer Genehmigung vor 2021 rechnet.

Investor drängt auf Eile bei Genehmigung

Im Stadtentwicklungsamt hat man Verständnis für die Eile des Investors und weiß, dass die gutachterlichen Stellungnahmen, die er beifügen musste, Zeit gekostet haben. „Die sind nicht in vier Wochen gemacht“, sagt Mitarbeiterin Zapf.

Stähler selbst meint, dass er die Genehmigung rechtzeitig braucht, weil die Leader-Mittel spätestens 2021 abgerufen werden müssten. „Sonst ist die Förderung für mich durch“, betont er und drängt darauf, das Verfahren zu beschleunigen.

Leader-Management gibt grünes Licht

Nach Angaben des Regionalmanagements für das Leader-Fördergebiet „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ hat Stähler sein Vorhaben im Rahmen des letzten Aufrufs vom 24. März eingereicht. Der Region stünden im Bereich Aquakultur und Fischerei zusätzliche Mittel über den von 2014 bis 2020 geltenden europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) zur Verfügung, heißt es. Das Budget hierfür umfasse 265.000 Euro. Das Vorhaben Stählers sei das einzige Vorhaben in diesem Aufruf gewesen. „Den Förderantrag reicht der Antragsteller nunmehr mit dem positiven Votum, das er vom regionalen Entscheidungsgremium zwischenzeitlich für sein Projekt erhalten hat, bis Ende August 2020 bei der Sächsischen Aufbaubank ein“, teilt das Regionalmanagement weiter dazu mit.

Einblick in Zucht und Verarbeitung der Fische

Stählers Päne sehen vor, in Göttwitz den heimischen Fisch und die Fischzucht einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Verkauf anzukurbeln. Besucher sollen die Möglichkeit bekommen, Einblick in Zucht und Verarbeitung der Flossentiere zu erhalten. Beim Aufstellungsbeschluss für den B-Plan hieß es, dass ein Imbiss, Möglichkeiten zum Verweilen und ein Verkaufspavillon entstehen sollen. Bislang gibt es an der Hälteranlage in Göttwitz, an der Grenze zu Wermsdorf gelegen, nur eine Art Werksverkauf. Auch Kunstinstallationen und Spielgeräte für Kinder sehen die Planungen vor.

Von Frank Prenzel