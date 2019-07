Grimma/Göttwitz

Im Grimmaer Ortsteil Göttwitz soll eine kleine Attraktion entstehen. Der Chef der Teichwirtschaft Wermsdorf GmbH, Georg Stähler, möchte aus seiner dortigen Hälteranlage eine Fischerlebniswelt machen. Der Stadtrat von Grimma beschloss jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplanes und ebnete damit den Weg für das Projekt. Der Investor übernimmt sowohl die Kosten für den B-Plan als auch die Erschließung.

Vorhaben steht seit zehn Jahren im Raum

Das Vorhaben steht wohl schon um die zehn Jahre im Raum, wie Mutzschens Ortsvorsteher Carsten Graf zur Stadtratssitzung verdeutlichte. „Es ist gut, dass es jetzt endlich wird.“

Stählers Päne sehen vor, den heimischen Fisch und die Fischzucht einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Verkauf anzukurbeln. Dazu sollen ein Imbiss, ein kleines Fischmuseum, Möglichkeiten zum Verweilen und 20 Parkplätze ebenso entstehen wie ein neuer, 28 Quadratmeter großer Verkaufspavillon. Dort sollen sowohl lebende Flossentiere als auch verarbeiteter Fisch angeboten werden. Bislang gibt es in Göttwitz an der Grenze zu Wermsdorf nur eine Art Werksverkauf. Mit der Fischerlebniswelt möchte Stähler den Produktionsstandort aufwerten und dessen Potenzial ausschöpfen.

Nach Informationen von Simone Kluge, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes in Grimma, ist Stähler Eigentümer und Betreiber der jetzigen Hälteranlage. Die angrenzenden Grundstücke, die zur Erweiterung notwendig sind, habe er bereits erworben. Ursprünglich habe der Investor größer bauen wollen, erinnerte Oberbürgermeister Matthias Berger.

Ärchaologie: Im Kontakt mit Günter Herbst

Stähler ist nach Informationen seines Planers auch mit Günter Herbst, dem Vorsitzenden des örtlichen Dorfvereins, in Kontakt. Der lebt wie berichtet seinen Traum vom sächsische Stonehenge in Göttwitz. Herbst habe im Rahmen der Leader-Region Sächsisches Zweistromland/ Ostelbien einen Förderantrag gestellt, um die archäologischen Funde im Bereich Göttwitz präsentieren zu können, hieß es zur Stadtratssitzung. Herbst möchte eine Erinnerung an das Palisadenrondell, das Archäologen auf dem Mutzschener Berg teilweise freigelegt hatten. Allein auf der fast 1,8 Hektar großen Fläche des jetzigen Göttwitzer Kreisverkehrs waren die Wissenschaftler auf 2000 Befunde gestoßen. Hier lag der große Teil einer rund 4000 Jahre alten bronzezeitlichen Siedlung.

Vor den Toren der Fischerlebbniswelt soll das sächsische Stonehenge nun seinen Platz finden. Dazu gebe es Absprachen zwischen Herbst und Stähler als Projektträger.

Nach der Wiedervereinigung pachtete der hessische Fischwirtschaftsmeister Georg Stähler 1992 die Teichwirtschaft Wermsdorf vom Freistaat Sachsen und stellte die Produktion auf eine naturnahe und artgerechte Erzeugung um.

Von Frank Prenzel