Fischerlebniswelt in Grimma: Was steckt hinter dem geplanten Freizeitangebot?

Grimma/Göttwitz

Die geplante Fischerlebniswelt im Grimmaer Ortsteil Göttwitz hat jetzt die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat billigte den Entwurf des Bebauungsplanes und gab grünes Licht für die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung. Investor und Bauherr des Vorhabens an der Kreisgrenze ist Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaft Wermsdorf GmbH. Er hatte die nötigen Flurstücke an der vorhandenen Hälteranlage erworben und möchte am Dorfrand den heimischen Fisch und die Fischzucht einem breiten Publikum zugänglich machen.

Pavillon als Imbiss im Grimmaer Ortsteil

Der Projektbeschreibung zufolge wird ein moderner Pavillon als Imbiss errichtet. Dort sollen Spezialitäten aus eigener Produktion auf den Tisch kommen. Die Besucher können aber nicht nur Fisch verspeisen, sondern auch die Verarbeitung und Zubereitung beobachten. Dabei sollen sie laut Konzept viel über die Lebensweise der Fische, die naturnahe, artgerechte Haltung und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Ökosystem Teich ins Bild gesetzt werden. Dazu sollen unter anderem Schaubecken dienen. Über einen als Wellenband geschwungenen Steg kann man künftig einen Bachlauf verfolgen und auch hier die Welt der Fische erkunden.

Spielmöglichkeiten für Kinder

Große Kletterkieselsteine und ein Holzschiff-Spielgerät sollen die Kinder begeistern, geschützt platzierte Bänke am Bambus zum Verweilen und Beobachten einladen. „Ein Museum erhöht gerade auch in der kalten Jahreszeit die Attraktivität des Standortes“, heißt es weiter in der Vorhabenbeschreibung. Daran anschließend befänden sich Produktionsgebäude mit einer Räucherei, die auch für Besucher zugänglich seien. Mit der neuen Anlage werde der Produktionsstandort Göttwitz/Wermsdorf, der bisher lediglich über einen Werksverkauf verfügt, wesentlich aufgewertet.

Als günstig wird die Lage an der Staatsstraße 38 angesehen, die Autobahn 14 ist nicht weit entfernt. Der Investor plant mehrere Lkw- und Busparkplätze ebenso wie 22 Pkw-Stellplätze.

„Das bereits in und um Wermsdorf vorhandene Freizeitangebot erhält eine weitere Attraktion, die für Tagesausflügler und Naturliebhaber, aber auch als gastronomisches Ausflugsziel sehr interessant ist“, heißt es im Konzept. Die seit Jahrhunderten vorhandene Teichlandschaft werde unmittelbar erlebbar. Der Direktvertrieb der Eigenproduktion trage erheblich zum nachhaltigen Absatz von heimischen Fischen und dem Erhalt des Gesamtbetriebes bei.

Von Frank Prenzel