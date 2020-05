Fitnesscenter bei Grimma macht Freigelände auf

Grimma/Nimbschen

Auch die Fitnesscenter in Sachsen traf es hart, als sie ab 18. März wegen der Corona-Pandemie ihre Türen geschlossen und die Mitglieder wieder nach Hause schicken mussten. Beim Muldental Fitnessclub topfit in Grimma-Nimbschen waren davon knapp 400 Mitglieder betroffen.

Fitnessgeräte im Outdoorbereich aufgestellt

Ron Haferkon, der Geschäftsführer des Fitness-& Gesundheitsclubs, kam obendrein seinen Mitgliedern entgegen und verzichtete auf die Beitragszahlung für den Monat April. Doch als nach sieben Wochen immer noch keine Änderung der Ausnahmesituation abzusehen war, ging er und seine Team von elf Trainern einen neuen Weg. Haferkorn investierte trotz der Einnahmeausfälle und kaufte gebrauchte Fitnessgeräte für einen Outdoorbereich auf seinem Gelände. Die elf Stationen wurden kurzerhand mit einer Wetterplane überspannt, und fortan konnten seine Mitglieder an der frischen Luft und ohne Mundschutz wieder ihrer körperlichen Betätigung nachgehen. Das funktioniert so seit dem 9. Mai und wurde bisher auch gut angenommen.

Optimale Trainingsbedingungen trotz Infektionsgefahr

Mittlerweile gibt es allerdings Licht am Ende des Tunnels: Fitnesscenter dürfen in Sachsen ab dem heutigen 15. Mai wieder öffnen. Freilich nur nach Vorlage eines eigenerstellten Gesundheitskonzeptes, das auf die Coronasituation zugeschnitten ist. „Während das teilweise in anderen Bundesländern zentral vorgegeben wurde, mussten wir uns selber kümmern“, sagt Haferkorn. Und so stimmten sich die sächsischen Fitnessclubs untereinander ab, um die bestmöglichen Trainingsbedingungen trotz Coronavirusgefahr für ihre Mitglieder anbieten zu können.

Hoher Standard an Hygiene im Trainingsbereich

„Aber wir Fitnessclubs hatten schon immer und lange vor Corona strenge Hygieneauflagen, Desinfektion der Geräte und Trainingsbereiche waren schon immer selbstverständlich“, bekräftigt Haferkorn. Trotzdem sind er und sein Team froh, dass nunmehr wieder das komplette Haus geöffnet werden darf. „Wir sind ohnehin keine normale Muckibude, sondern setzen auf individuelle Betreuung in familiärer Atmosphäre mit dem Fokus auf Gesundheit.“ Jedes Mitglied bekommt sein speziell auf ihn zugeschnittenes Trainingsprogramm, um seine Gesundheit und vor allem sein Immunsystem zu stärken.

Um die derzeit geforderten Standards zu realisieren, nimmt sich der MFC Topfit aber noch die nötige Zeit für die Umsetzung im Innenbereich. Deshalb wird der Fitnessclub unweit von Hotel und Kloster Nimbschen erst am kommenden Montag, 18. Mai, seine Pforten öffnen. Und bei Betreten der Einrichtung bekommt jedes Mitglied zuerst seine personengebundene Desinfektionsflasche, damit er sich und seinen Wirkungsbereich auch noch einmal selber desinfizieren kann. „Und das, obwohl wir natürlich selber ständig im Fitnessclub unterwegs sind und alle Bereiche vorm Kundenwechsel desinfizieren.“

