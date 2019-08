Grimma/Bahren

Für eine gesunde Entwicklung benötigen Kinder vielfältige Bewegungsangebote. Um dem diesbezüglichen Mangel entgegenzuwirken, hat der Landessportbund das sächsische Kindersportabzeichen eingeführt. Das Kinder-Lehm-Haus im Grimmaer Ortsteil Bahren hat diesen Fitnesstest für Kindergartenkinder zum Thema des Sommers gemacht und unter fachlicher Aufsicht des Landessportbundes absolviert. „Um für die Kids eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung zu gewährleisten, entstand die Idee, das Kindersportabzeichen zu absolvieren“, sagt Kathleen Krug, Sozialpädagogin in der Kita Bahren. Die frühzeitige qualitative Bewegungsförderung sei ein wichtiger Eckpfeiler der pädagogischen Konzeption in der Einrichtung.

Bereits bei der Vorbereitung hatten die Kinder Woche für Woche viel Freude an unterschiedlichen Aktionen. Das Sportfieber hatte letztlich jeden Einzelnen gepackt. Zum Schluss begrüßten die Kinder einen besonderen Gast: Die Sportmaus Flizzy, die die kleinen Sportler bei ihren Übungen anfeuerte und motivierte.

Mit Flizzy ging alles viel leichter. Neben Sprungkraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit waren vor allem koordinative Fähigkeiten bei der Bewältigung der sieben Stationen gefragt. Die Übungen wurden in zwei Altersgruppen ausgeführt und bewertet. Am Ende des Tages hielt jedes Kind eine Urkunde und das sächsische Kindersportabzeichen in der Hand.

Und wie das bei großen Sportveranstaltungen üblich ist, wurden die Leistungen der Kinder – gemeinsam mit den Eltern – am Grillfeuer gebührend gefeiert.

Von René Walther