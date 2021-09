Flutschutz für Sermuther Sportplatz: Bund und Land investieren 2,5 Millionen Euro

Colditz

Muldeflut Juni 2013: Robert Zillmann (parteilos), heute Bürgermeister von Colditz, war zu der Zeit noch Einsatzleiter der Feuerwehr. In den sogenannten Wasserdörfern, erinnert er sich, wurden Sandsäcke gefüllt. Orte wie Erlln, Tanndorf und Sermuth galt es zu verteidigen. Die gute Nachricht: Sowohl der 2006 vollendete Flügeldeich Erlln als auch die Schutzmauer Sermuth hielten stand. Die schlechte Nachricht: Der alte Damm brach an gleich zwei Stellen.

Baukosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro

Zillmann beziffert den Schaden auf über zwei Millionen Euro – allein am Sermuther Sportplatz. Entsprechend begrüßt er die jetzt begonnenen Arbeiten. Wie berichtet, wurden die Deichbrüche nach 2013 zunächst provisorisch mit Spundwänden ausgebessert. Die Landestalsperrenverwaltung ertüchtigt das gesamte Bauwerk seit dieser Woche nach den neuesten Regeln. Bund und Freistaat investieren runde zweieinhalb Millionen Euro.

Die Arbeiten am Deich zwischen Kössern und Erlln haben begonnen. Per Bagger wird zunächst die Grasnarbe abgetragen. Quelle: Haig Latchinian

Baggerfahrer Tim Otto entfernt die Grasnarbe des alten Dammes und „löffelt“ sie auf den bereitstehenden Laster. An dessen Steuer sitzt Andreas Kaden, der den Abraum ein paar Meter weiter zur Sammelstelle befördert. Dort wartet schon Radladerfahrer Michael Schmidt, der das Erdreich einebnet. Thomas Rudolf-Schramm, Polier der Firma Eurovia, schätzt, dass die Arbeiten bis März 2023 dauern werden.

Deich wird in Form gebracht

Das Baufeld ist gut zwei Kilometer lang. In diesem Bereich wird der bestehende Erdwall aus dem Jahr 1930 neu profiliert. Man könne auch sagen: in Form gebracht. Denn derzeit sei der Deich stellenweise zu steil, sagt Projektleiter John-Philipp Müller von der Landestalsperrenverwaltung. In der Folge müsse die Anlage verdichtet werden – mit Walzen, wie man das aus dem Straßenbau kenne. Abschließend werde der Deich begrünt, heißt es.

Der Sportplatz an der Sermuther Muldevereinigung war bei den Hochwassern 2002 und 2013 besonders betroffen. Quelle: WWW.LEIPZIG-LUFTBILDER.NET

Im Ernstfall soll eine zehn Zentimeter tiefer gelegte Einlaufschwelle das kontrollierte Fluten des „Mini-Polders“ ermöglichen. Zusätzlich sorgt ein Siel dafür, dass das Wasser nach der Flut zurück in Richtung Mulde fließen kann. Außerdem würden neue Wege gebaut, um die Anlage warten zu können. „Nicht zuletzt ist es im Hochwasserfall wichtig, den Deich etwa mit Sandsäcken zu verteidigen. Auch dafür sind Anfahrtswege unverzichtbar“, sagt Projektleiter Müller.

Erlln ist durch Flügeldeich geschützt

Die eigentliche Ortschaft Erlln sei durch den Flügeldeich von 2006 schon jetzt geschützt, betonen die Bauherren um Betriebsleiter Axel Bobbe. „Der Damm, gebaut für ein statistisch alle 100 Jahre wiederkehrendes Hochwasser, hat sich in der Juniflut 2013 bewährt“, weiß der Colditzer Bürgermeister Zillmann. Funktioniert habe damals auch die Schutzmauer Sermuth, obwohl das Wasser seinerzeit erst wenige Zentimeter unterhalb der Kante zum Stehen kam.

Robert Zillmann (parteilos) ist Stadtoberhaupt der Muldestadt Colditz. Quelle: Thomas Kube

„Jedes Projekt für mehr Hochwasserschutz hilft uns weiter“, betont Stadtchef Robert Zillmann. So sehr er sich über die Investition in den Wasserdörfern freue, so sehr besorgt ihn die Situation in der Kernstadt. Eine für Colditz ins Auge gefasste Mauer sei längst vom Tisch. „Damit ist unsere Stadt aktuell genauso ungeschützt wie 2002 und 2013“, ärgert sich Zillmann. In Bälde werde er das Gespräch mit dem Freistaat suchen.

