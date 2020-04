Fördertopf für kleine Projekte im Südraum Leipzig bereit

Landkreis Leipzig

Für schnell umzusetzende Kleinprojekte im ländlichen Raum gibt es noch einmal Leader-Fördergeld. Aus dem Regionalbudget der Region „ Südraum Leipzig“ kann die verantwortliche Lokale Aktionsgruppe (LAG) wie im Vorjahr 200 000 Euro vergeben. Möglich sind unter anderem Anschaffungen sowie die Gestaltung von Räumen und Freibereichen. Die Gesamtkosten dürfen jeweils 20 000 Euro nicht übersteigen. Anträge müssen bis zum 27. April eingereicht werden, informiert Annedore Bergfeld vom Regionalmanagement.

Regionalbudget 2019 für 34 Projekte: Im Sport...

Nach dem Aufruf im Juni 2019 waren 63 Vorhaben angemeldet worden. 34 hatte die LAG dann ausgewählt. Von den 80-Prozent-Zuschüssen profitierten dann 17 Vereine, acht Kirchgemeinden und neun Kommunen. Unter anderem konnten die Volleyballer vom TSV Lobstädt ihren Beachplatz ausgestalten und an die Sicherheitsstandards anpassen. Der TSV Kitzscher baute einen Outdoor-Fitnessgarten. Die Kicker der Sportfreunde Neukieritzsch kauften Netze und Tore inklusive Rollen zum Transport fürs Kleinspielfeld sowie Computertechnik. Und der SV Chemie Böhlen kam zu einer LED-Anzeigetafel.

Anzeige

...in Kirchgemeinden...

Neben den Sportlern erhielten evangelische Gemeinden Fördergelder. Groitzsch nutzte diese für eine Mikrofonanlage, Pegau schaffte eine mobile Verstärkeranlage mit Mischpult an. Während es in Werben um einen Rasentraktor, eine Orgelbank und eine Lautsprecheranlage ging, freute sich der Posaunenchor in Kitzen über Instrumente. Kirchenbänke konnten an drei Gotteshäusern und auf einem Friedhof von Regis-Breitingen aufgestellt werden. Eine Jurte wurde fürs Kirchspiel Leipziger Neuseenland bezuschusst. Und für die Jugendarbeit im Kirchenbezirk konnte ein Anhänger zum Transport einer „Mobilen alkoholfreien Cocktailbar“ erworben werden.

...und in Kommunen

Auch für Vorhaben von Kommunen gab die LAG Finanzmittel frei. Dadurch konnten Groitzsch sein Vereinshaus „Stadtmühle“ mit ausziehbaren Tischen ausstatten und Rötha Festzeltgarnituren anschaffen. Kitzscher griff seiner Jugendfeuerwehr unter die Arme. Es gab neue Spinde sowie Computertechnik für die Nachwuchs-Brandschützer. Böhlen hatte den Bau eines Rastplatzes im Volkspark Großdeuben vorgesehen.

Die Jugendfeuerwehr Kitzscher hat neue Spinde und Computertechnik erhalten. Quelle: Regionalmanagement

Antragsverfahren ist schlank und kurz

Günstig für die Bewerber beim Regionalbudget ist das kurze und schlanke Verfahren. Zum Antrag gehört vergleichsweise wenig Papier. Dazu berät das Regionalmanagement (vorrangig dienstags). Und schon gut zwei Wochen nach dem Anmeldeschluss Ende April soll am 13. Mai die Auswahl erfolgen. Die Verträge über die Fördermittel werden bis zum 5. Juni unterschrieben. Dann haben die Begünstigten etwa fünf Monate Zeit für die Umsetzung und die Abrechnung ihres Projekts.

Die von der LAG betreute Leader-Region „ Südraum Leipzig“ umfasst die Mitgliedskommunen Belgershain, Böhlen und Borna, Elstertrebnitz, Groitzsch und Pegau, Rötha, Kitzscher, Neukieritzsch und Regis-Breitingen sowie Großpösna, Markkleeberg, Markranstädt und Zwenkau.

Internet: www.suedraumleipzig.de; Kontakt: Regionalmanagement Südraum Leipzig, Annedore Bergfeld/ Ina Groß, Telefon 0341/9 12 49 27, E-Mail mail@iwr-leipzig.com; Mandy Landmann, 034296/90 04 44, E-Mail kontakt@planungsbuero-landmann.de.

Von Olaf Krenz