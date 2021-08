Förderverein sorgt für neues Schlagzeug für die Musikschule im Landkreis Leipzig

Borna

Es passiert immer wieder, dass ein Instrument kaputt geht und dann für den Unterricht an der Musikschule des Landkreises Leipzig fehlt. Üblicherweise muss die Bildungseinrichtung in diesem Fall ein ganz normales bürokratisches Verfahren einleiten. „Dann müssen Angebote von Firmen eingeholt werden“, sagt Roland Schubert. „Das ist dann ein Fall für uns“ – für den Förderverein der Musik- und Kunstschule mit Standorten in Wurzen, Borna, Markkleeberg und Grimma. „Wir geben das dann in Auftrag“, so Schubert, der Vorsitzender des Fördervereins ist. Denn der Verein muss nicht erst mehrere Reparaturangebote nebeneinander legen und prüfen. Es ist diese Art von unkomplizierter Unterstützung, um die es den etwa 150 Mitgliedern geht.

Anschaffung von Instrumenten

Dabei handelt es sich in erster Linie um Eltern und Großeltern, aber auch um Sympathisanten, die die musische Bildung von Kinder und Jugendlichen unterstützen wollen. Das Spektrum ist breit, wobei die Anschaffung und Reparatur von Instrumenten schon von besonderer Bedeutung ist. So konnten kürzlich mit Vereinsmitteln zwei Fagotte und eine Querflöte angeschafft werden.

Neues Schlagzeug für die Bigband in Grimma

Die Bigband in Grimma durfte sich über ein neues Schlagzeug freuen, „das fehlte dort noch“, so Vereinschef Schubert. Es geht aber auch um finanzielle Hilfen für bedürftige Kinder, etwa aus Migrantenfamilien, wenn die im Rahmen des sachsenweiten Projekts „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki) auf den Geschmack gekommen sind und ein Instrument lernen wollen.

Kauf von Instrumenten

Weil es durchaus zu einer Herausforderung werden kann, wenn ein Horn am Ende Tausende Euro kostet, springt der Verein ein. Konkret: „Wir kaufen das Instrument, das dem Kind leihweise und für eine Gebühr überlassen wird“, sagt Roland Schubert. Schließlich ist bei einem Kind noch nicht absehbar, ob es am Ende als Hornist in einem Sinfonieorchester endet oder doch nur ein paar Jahre spielt.

Professor an der Musikhochschule

Roland Schubert ist seit fünf Jahren Chef des Fördervereins. Für den Opernsänger und Professor an der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig auch eine Herzensangelegenheit. Gerade nach anderthalb Jahren Pandemie gehe es darum, dass die Kinder wieder von ihren Handys weggelockt werden. Deshalb müsse die musische Ausbildung besonders unterstützt werden.

Unterstützung fürs Probenlager

Zu den Projekten, für die sich der Förderverein zuständig fühlt, gehören auch die alljährlichen Probenlager. Mit Vereinsmitteln kann der Betrag, den die Eltern dafür zu zahlen haben, zumindest etwas verringert werden. Oder es gibt einen Obolus für Veranstaltungen wie die alljährliche Weihnachtsgala im Kulturhaus Böhlen.

Fünf neue Vereinsmitglieder

Auch bei der Eröffnung des neuen Gebäudes der Musikschule in der Deutzener Straße zeigte der Förderverein kürzlich Flagge – durch die Finanzierung eines kleinen Eisstandes für die Besucher. Erfreulicher Nebeneffekt, so der Vereinsvorsitzende: „Wir haben dort fünf neue Vereinsmitglieder gewonnen.“

Von Nikos Natsidis