Landkreis Leipzig/Borna

Fotografische Impressionen von Hubertus Letzner sind in einer neuen Ausstellung im Bornaer Landratsamt, Haus 2, zu sehen. Der passionierte Hobbyfotograf ist seit zehn Jahren im Kunst- und Fotoverein Grimma aktiv und hat erfolgreich an zahlreichen regionalen und überregionalen Fotowettbewerben teilgenommen. Zur Vernissage mit Landrat Henry Graichen wird am 31. Mai um 10 Uhr eingeladen.

Letzner ist vielen noch aus seiner Zeit als Geschäftsführer der Gewerbepark Grimma Immobilien (GGI), später der TLG Gewerbepark Grimma GmbH bekannt. Bereits seit vielen Jahren geht der Grimmaer erfolgreich auf Fotopirsch, besonders intensiv seit seinem beruflichen Ausscheiden im Jahr 2009. Geehrt wurde Letzner für seine Arbeiten bereits mit einer Goldmedaille bei der 80. Deutschen Fotomeisterschaft 2012 und einem 1. Platz bei den Süddeutschen Fotomeisterschaft 2015.

Seine Arbeiten im Bornaer Landratsamt werden bis 5. Juli gezeigt.

Von sp