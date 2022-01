Fragen an den Frontmann: Was kann das Jugendforum Grimma bewegen?

Grimma

Das Jugendforum Grimma ist noch kein halbes Jahr alt und hat schon durch mehrere Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Die LVZ sprach mit Frontmann Jonas Siegert. Der 17-jährige Grechwitzer ist Abiturient des Beruflichen Schulzentrums Grimma.

Das Jugendforum hat bereits dreimal zum Müllsammeln aufgerufen. An Ihrem „Runden Tisch Müllproblem“ nahmen wesentliche Vertreter von Verwaltung und Stadtrat teil. Sind Sie zufrieden mit dem ersten Zusammentreffen am „Runden Tisch“?

Ja. Es war ein konstruktiver Austausch. Wir konnten gegenüber Ordnungsamt und Bauhof unsere Probleme anbringen, uns aber auch deren Situation und Meinung anhören. Und wir haben gute Ideen gesammelt, wie man das Müllproblem effektiv bekämpfen kann.

Wird der „Runde Tisch Müll“ zur Eintagsfliege?

Wir möchten den „Runden Tisch“ zum Müllproblem beibehalten und werden in Abstimmung mit den Stadtratsfraktionen neue Termine anberaumen. Unser Ziel ist es, ihn für Bürgerinnen und Bürger zu öffnen, damit sie dort ihre Fragen anbringen können. Der Stadt liegt einiges daran, das Müllproblem in Griff zu bekommen. Und das geht nun mal nur gemeinsam und mit den Ideen von allen.

Das Jugendforum Grimma hatte am 15. Dezember 2021 zum ersten“Runden Tisch Müllproblem“ in den Rathaussaal eingeladen. Quelle: Frank Prenzel

Will das Jugendforum auch weiter zum Müllsammeln aufrufen?

Vielleicht aller sechs bis acht Wochen. Wir haben die bisherigen Sammlungen mit der Ortsgruppe von „Fridays for Future“ organisiert und wollen auch auf andere Jugendgruppen zugehen. Man könnte zum Beispiel mit dem Jugendrotkreuz oder der Jugendfeuerwehr zu gemeinsamen Aktionen aufrufen. Dann hätten diese auch eine größere Reichweite.

Wie lässt sich Müll in Grimma besser vermeiden?

Besser wäre aber doch, wenn der Abfall gar nicht erst auf den Plätzen und in den Anlagen landet...

Natürlich, darauf zielen ja auch unsere Ideen. Eine davon ist das Bekleben oder Ansprayen von Mülleimern. Wir haben uns schon mal umgehört, auch auf Social Media. Jugendliche würden das gern umsetzen. Wir gehen davon aus, dass Müllbehälter nicht demoliert werden, wenn sie nach eigenen Vorstellungen angesprayt oder beklebt werden.

Geschafft: Ein Dutzend Säcke wurden zur ersten Sammelaktion des Jugendforums Grimma mit Müll gefüllt. Quelle: Bert Endruszeit

Das Jugendforum hat im November 33 E-Mails an Kitas und Schulen verschickt – mit welchem Ziel?

Wir wollten in Erfahrung bringen, wie groß der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist und wie deren Integration funktioniert. Ob diese Kinder ausgegrenzt werden oder ob es spezielle Förderungen gibt. Etwa zehn Einrichtungen reagierten auf unser Schreiben, ebenso Grimmas Amtsleiterin Jana Kutscher. Die Antworten haben wir gemeinsam mit einer Frau, die am Zentrum Translationswissenschaft der Universität Wien als post-doc Assistentin arbeitet, ausgewertet.

Wie kommt eine Wiener Doktorandin zum Jugendforum?

Sie wohnt in Grimma und schrieb uns an, da ihr in der Kita ihres Kindes das Problem der Verständigung auffiel. Also fragte sie an, ob wir uns für eine Verbesserung einsetzen wollen. Das war der Auslöser für unsere Briefe.

Was will das Jugendforum erreichen?

Eine bessere Integration. Dazu ist es nötig, dass Eltern mit Migrationshintergrund besser wissen, was im Kindergarten oder in der Schule abgeht. Doch sie haben nicht selten ein Sprachproblem. Warum sie zum Beispiel für einen Ausflug etwas ausfüllen sollen oder das Kind Gummistiefel braucht, verstehen sie teilweise gar nicht. Das hängt damit zusammen, dass die Elternbriefe und Infozettel nur auf Deutsch verfasst sind. Und wenn das Kind bei Elterngesprächen dolmetscht, bringt das relativ wenig. Es müsste eine bessere Verständigung zustande kommen. Wir haben zu diesem Problem auch Kontakt zum Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“ und dem Asyl-Projekt in der Spitzenfabrik aufgenommen. Wir werden das weiter verfolgen, auswerten und uns an die Bildungseinrichtungen wenden.

Zwei Skateranlagen in Grimma – beißt sich das?

Stichwort Teletubbyland. Das soll wieder ein lebendiger Treff für junge Leute werden und auch eine Skateranlage erhalten. Was kann das Jugendforum dabei tun?

Wir haben die Wünsche von Skaterinnen und Skatern erfragt und die Ideen im September an die Verwaltung gegeben. Jetzt liegt es an der Stadt, sie umzusetzen, Mittel in Höhe von 30.000 Euro sollen ja bereit stehen. Unser Ziel ist es, das Teletubbyland zu dem zu machen, was es einmal war – ein Ort für freie Entfaltung von Jugendlichen, mit Basketballfeld, vielleicht einem kleinen Bolzplatz und die Skatebahn. Es gibt auch Wünsche für eine Fahrradstrecke. Wenn die Stadt sagt, jetzt geht es los, werden wir uns aktiv einbringen.

In der Alten Spitzenfabrik soll eine Inline-Skaterbahn entstehen. Sind zwei solcher Anlagen für Grimma nicht zu viel?

Die Spitzenfabrik liegt an der Mulde und das Teletubbyland in Grimma-West. Das sind schon paar Meter Entfernung. Die Kinder und Jugendlichen in West brauchen auch eine Spielfläche. Lieber mehr als zu wenig.

Unter einem Pavillon im Schwanenteichpark hat sich am 28. August 2021 in Grimma ein Jugendforum gegründet. Zunächst wurden Stärken und Schwächen der Stadt diskutiert und auf grünen oder roten Zetteln notiert. Elias Heine bringt einen Zettel an der Pinnwand an. Quelle: Frank Prenzel

Kann das Jugendforum Busfahrpläne ändern?

Ein großes Thema im Jugendforum sind die Busverbindungen für den Schülerverkehr. Glauben Sie allen ernstes, auf die Fahrpläne Einfluss nehmen zu können?

Auf jeden Fall ist es wichtig, die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler deutlich zu machen. Wir glauben, dass sie die Verantwortlichen gar nicht so auf dem Schirm haben. Als der Busplan mit „Muldental in Fahrt“ geändert wurde, nahm man auf die Schulen keine Rücksicht. Sie mussten die Unterrichtszeiten anpassen. Und leider ist es immer noch so, dass sich vieles beißt. Heute früh zum Beispiel kam der Bus ein paar Minuten zu spät, so dass die Schülerinnen und Schüler ihren Anschlussbus nach Großbardau nicht schafften und eine Stunde zu spät kamen. An manchen Schulen muss nachmittags teilweise eine Stunde gewartet werden, ehe der Bus nach Hause fährt. Dafür fährt er zu absurden Zeiten, in denen niemand einsteigt. Wir hoffen, einen mit Regionalbus Leipzig bereits vereinbarten Termin zeitnah nachzuholen und denken schon, etwas bewegen zu können. Natürlich nicht allein.

Wie will das Jugendforum Grimma Mitstreiter gewinnen?

Bei der Gründung schrieb sich nur eine Handvoll junger Leute beim Jugendforum ein. Ist die Zahl der Mitglieder inzwischen gewachsen?

Wir sind momentan sieben bis acht Leute. Das Organisationsteam ist überschaubar, aber bei den Müllsammlungen fanden sich schon bis zu 20 Personen ein. Und auch auf Social Media haben wir eine große Reichweite. Wir wollen uns demnächst den Schülerräten vorstellen, damit das Thema in die Klassen kommt. Und wir gehen davon aus, dass die Zahl der Mitglieder in diesem Jahr wächst und das Jugendforum durch Aktionen bekannter wird. Alle können mitmachen.

Warum blieb die AfD am Runden Tisch außen vor?

Alle können mitmachen? Am „Runden Tisch“ haben Sie bewusst die AfD-Fraktion nicht eingeladen. Warum lassen Sie die AfD außen vor?

Wir haben das einstimmig beschlossen und werden daran auch festhalten. Aus unserer Sicht steht die AfD nicht auf demokratischen Boden und zeigt das auch regelmäßig. Wir sehen da keinen weiteren Diskussionsbedarf.

Sie sind das Sprachrohr des Jugendforums. Ist mit der Wahl eines oder einer Vorsitzenden zu rechnen?

Nein. Ich habe das Jugendforum mit ins Leben gerufen und trete in der Öffentlichkeit auf. Wir sind dennoch alle gleichberechtigt und haben keine Ämter oder Positionen zu vergeben.

Soll aus dem Jugendforum ein Jugendparlament erwachsen?

Ja. Wir merken aber, das alles seine Zeit braucht. Wir müssen erst das Jugendforum aufbauen und dann den nächsten Schritt gehen.

Warum tritt ein 17-jähriger Grimmaer in die FDP ein?

Sie selbst sind im vorigen Jahr der FDP eingetreten. Was bewegt einen jungen Menschen wie Sie, sich politisch einzubringen? Und warum gerade die FDP?

Ich möchte mich politisch einbringen, um etwas zu bewegen. Es bringt ja nichts, immer nur zu meckern, man muss selber handeln. Die FDP ist eine Partei, die sich sehr für die Themen der Jugend einsetzt und modern ist. Zudem gibt es aus meiner Sicht nur den Weg der Mitte. Dort steht die FDP, und deswegen ist das für mich die richtige Partei. Aber es wird keine Vermischung von Jugendforum und FDP geben, das trenne ich ganz klar.

Von Frank Penzel