Frank Schöbel feiert in Grimma „Weihnacht in Familie“

Grimma

Alle Jahre wieder, so auch in diesem Advent, ist Frank Schöbel mit seiner vorweihnachtlichen Bühnenshow auf Tournee. Eine Station war Grimma, wo er in der Muldentalhalle „Fröhliche Weihnacht in Familie“ feierte. Genau so waren die besinnlichen Nachmittagsstunden überschrieben. Kein Wunder auch, dass sich gut 200 Gäste der musikalischen Familie Schöbel zugehörig fühlten und gerne der Einladung folgten.

Schlagerstar Frank Schöbel mal live erleben

Darunter auch Renate Buchheim, die gemeinsam mit ihrer ehemaligen Arbeitskollegin Hannelore Schwarz „den DDR-Star Frank Schöbel endlich mal live auf der Bühne sehen“ wollte, wie sie kurz vor der Show schwärmte. „Wir kennen ihn ja nur aus DDR-Zeiten und da wiederum auch nur aus Funk und Fernsehen“, ließen die beiden Seniorinnen wissen.

Der DDR-Star Frank Schöbel animiert sein Publikum zum Mitsingen. Quelle: Frank Schmidt

Doch nicht nur die ältere Generation weiß etwas mit Frank Schöbel als Marke des DDR-Schlagers anzufangen. „Ich will nicht behaupten ein ausgesprochener Fan von ihm zu sein, aber er ist eben ein Sunnyboy for ever und seine Musik ist auch ganz okay“, gestand Beatrice Herrmann. Ihr Gatte Peter indes sei „nur Beatrice zuliebe“ mitgekommen, verriet der 33-Jährige hinter vorgehaltener Hand, bevor beide in den Stuhlreihen ihre Plätze aufsuchten.

Noch jünger waren Nina Schindler aus Lauterbach und Greta Thiele aus Bad Lausick. Die beiden 12-jährigen Mädchen hatten mit dem Schlagerstar sogar ein Date auf der Bühne. „Wir haben uns auf den Aufruf hin gemeldet, mit Frank Schöbel gemeinsam vor dem ganzen Publikum zu singen“, sagte Nina ohne jeden Anflug von Lampenfieber. „Naja, wir singen ja mit Frank Schöbel nicht das erste Mal“, klärte Greta ganz cool auf. „Im Gewandhaus Leipzig haben wir schon einmal gemeinsam auf der Bühne gestanden“.

Mit seiner vorweihnachtlichen Bühnenshow war Frank Schöbel in der Muldentalhalle zu Gast. Quelle: Frank Schmidt

Als sie mit zwei Liedern („He, du Weihnachtsmann“ und „Komm, wir malen eine Tanne“) ihr Gesangstalent vor einem doch recht großen Publikum unter Beweis stellen konnten, hatte es den beiden Mädchen Spaß gemacht.

Publikum singt und summte gerne mit Schöbel mit

Doch Nina und Greta waren nicht die einzigen Bühnengäste. Sowieso trat Schöbel mit seiner Band auf. Aber auch zum dritten Mal mit Jungstar Franziska Wiese. Gemeinsam brachten sie traditionelle und neue Weihnachtslieder zu Gehör und erfreuten damit die Zuschauer im Saal. Und bei so manchem bekannten Schöbel-Hit wurde in den Zuschauerreihen mal mehr oder auch weniger laut mitgesungen oder mitgesummt.

Von Frank Schmidt