Frank Stabler will Naunhofs Bürgermeister werden

Naunhof

Frank Stabler heißt der zweite Kandidat, der zur Naunhofer Bürgermeisterwahl am 19. Januar antreten will. Den 36-Jährigen nominiert die FDP, der er im August beigetreten ist. Er wohnte ab 2006 in der Kernstadt und ist 2017 in den Ortsteil Albrechtshain umgezogen.

„Weil in Naunhof Stillstand herrscht, habe ich mich schon im vergangenen Jahr entschlossen, Bürgermeister werden zu wollen“, begründet er seinen Schritt. „Wir haben jetzt einen Bürgermeister, der nicht Gespräche sucht. So manche Probleme könnten gelöst werden, wenn er die richtigen Menschen zusammenbringt. Es muss wieder mehr miteinander geredet werden.“

Stabler will zu Ende gedachte Ideen

Immer wieder würde die Öffentlichkeit mit Ideen aus dem Rathaus überrumpelt, die nicht zu Ende gedacht seien. Stablers persönliche Intention ist es, seine beiden Kinder demnächst nicht auf eine Baustelle in die Grundschule schicken zu müssen. „Ich will verhindern, dass Leute vom Bauhof abgestellt werden, um das Waldbad zu betreuen, nur weil wir zu blöde sind, einen zweiten Bademeister zu organisieren“, nennt er ein weiteres Beispiel.

Verwaltung soll auf Prüfstand

Die Verwaltung möchte er auf den Prüfstand stellen, ob wirklich mehr Personal gebraucht wird. „Und mir geht es darum, ein Beziehungsmanagement von Bürgermeister zu Gewerbetreibenden, Vereinen und gemeinnützig engagierten Menschen aufzubauen, das es nicht mehr gibt.“ Überzeugt ist er: „Bei Amtsantritt wird eine Situation vorzufinden sein, in der viele Scherbenhaufen aufzukehren sind.“

FDP zuversichtlich

Nach dem Dafürhalten von Stadträtin Doris Meinel ( FDP) stellen die Liberalen mit Stabler einen Kandidaten, dessen Herz für Naunhof schlägt. „Ich bin zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird, die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Gewerbe, Vereinen und den Bürgern erfolgreich und zum Wohle aller zu gestalten“, erklärt sie.

Belastbarkeit gelernt

Als geeignet sieht sich der Kandidat angesichts seines Lebenslaufs. Aufgewachsen in Köhra, besuchte er Grund- und Mittelschule in Belgershain. Er ließ sich zum Kaufmann im Einzelhandel und später zum geprüften Versicherungsfachmann ausbilden. Zwischendurch arbeitete er unter anderem in der Leipziger Oberflächenveredlungs- und Gießerei Service GmbH Leipzig, wo sich nach seinen Angaben beim Entgraten, Putzen und Schleifen von Gussteilen seine persönliche Belastbarkeit, Flexibilität und Genauigkeit ausgeprägt hätten.

Post bleibt bestehen

Als selbstständiger Versicherungs- und Finanzmakler hat er heute ein eigenes Büro an der Leipziger Straße, in dem sich auch eine seiner sechs Postfilialen befindet, für die er 15 Mitarbeiter und zwei Auszubildende angestellt hat. „Ich bringe also Kundenfreundlichkeit und Führungsqualitäten mit“, sagt er. „Ich bin zugänglich, verstehe mich mit Jung und Alt.“ Sollte er Bürgermeister werden, bleibe die Post bestehen, die Unternehmensnachfolge sei geklärt.

Lange Zeit wehrte sich Frank Stabler gegen eine Parteizugehörigkeit. Wie er sagt, bewunderte er aber stets den Vater Meinels, Walter Fritzsche, der seine handwerkliche und politische Arbeit in der FDP zäh geleistet habe. „Deshalb war für mich klar, dass es diese Partei wird, wenn ich mich einmal für eine entscheiden sollte.“

Bislang zwei Kandidaten

Vor Stabler hat sich schon die Naunhoferin Anna-Luise Conrad ins Rennen um den Bürgermeister-Posten gebracht. Sie wird bislang von der CDU unterstützt, es laufen aber Sondierungen, eine Allianz der Mitte für sie zu schmieden. Gerüchten zufolge ist mit mindestens einem weiteren Kandidaten zu rechnen.

Von Frank Pfeifer