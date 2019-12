Franzosen besuchen Naunhofer Oberschule

Naunhof

„Wie ein Dorf sieht Naunhof aus. Es ist klein und vor allem sehr sauber“, sagt Clémentin Sauvé. Der 15-Jährige kam mit weiteren 14 Zehntklässlern vom Institut Lemonnier im französischen Caen in die Parthestadt, um die erste Partnerschaft der Oberschule Naunhof mit Leben zu erfüllen. Kontakte zu den Gleichaltrigen entwickelten sich schnell, und das hatte einen Grund.

„Es handelt sich um eine sogenannte Drittortbegegnung“, erklärt Schulleiter Friedemann Rüger. Das heißt, die Gäste und genauso viele Naunhofer Oberschüler, die seit geraumer Zeit die Sprache des jeweils anderen erlernen, wurden in ein Leipziger Hotel einquartiert, um gleichermaßen bei Null anzufangen. „Das hat sich positiv auf die Gruppendynamik ausgewirkt. Die Schüler kommunizierten schneller miteinander, als wenn sie in Gastfamilien untergebracht worden wären“, urteilt Ann-Kathrin Mahler, die als Deutschlehrerin in Caen unterrichtet, das wie Kong ausgesprochen wird.

Diese Plakate entstanden während des Besuchs französischer Schüler in Naunhof. Quelle: Thomas Kube

Rüger knüpft Kontakt nach Caen

Ihr war Rüger im vergangenen Winter auf einer Kontaktveranstaltung für Schulpartnerschaften begegnet und hatte so von ihrer Arbeitsstätte, einem privaten katholischen Gymnasium mit technischer Ausrichtung knapp 200 Kilometer westlich von Paris, erfahren. Auf Naunhofer Seite übernahm von da an Elena Krastev, die Französisch als zweite Fremdsprache gibt, die Organisation partnerschaftlicher Beziehungen, die das Deutsch-Französische Jugendwerk sowie das sächsische Landesamt für Schule und Bildung finanziell unterstützen.

Thema Nachhaltigkeit

Thematisch soll die Annäherung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit stehen. Deshalb trafen die Besucher per Zug ein. In Leipzig unternahmen sie mit ihren Gastgebern nicht nur eine Stadtrallye, sondern sie bestiegen auch das Völkerschlachtdenkmal und gingen Eislaufen. Clémentin Sauvé verliebte sich in Currywurst und bemerkt: „Ich dachte, in Deutschland wäre alles strenger und viel kontrollierter. Aber es gefällt mir hier sehr gut.“ Der 16-jährige Titouan Vitu berichtet von nur einem Mangel: „An einer Ecke des Weihnachtsmarktes auf dem Augustusplatz roch es so unangenehm wie in Paris.“

Positive Erfahrungen aus Naunhof

Aus Naunhof, wo sie sich auch mehrere Tage aufhielten, nehmen die Franzosen keine negativen Eindrücke mit zurück nach Hause. Zusammen mit den Oberschülern sollten sie dort Müll sammeln, doch so ohne weiteres wurden sie nicht fündig. Erst nach und nach kam einiges zusammen. Im Sinne des Upcycling bauten sie in der Folge Skulpturen aus weggeworfenen Folien, Papieren, Blechen und Tetrapaks. „Plakate mit Umweltsprüchen in Deutsch, Französisch und Englisch, die sie malten, sollen unser Beitrag für die Bewegung Fridays for Future sein“, erläutert die Pädagogin Elena Krastew.

Rathausbesuch und Unterricht

Im Rathaus stellte Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) den Franzosen die Stadt vor. Das Kontrastprogramm in der Oberschule sah einen ganz normalen Unterrichtstag vor, bei dem die Gäste mehrere Fächer durchliefen. Den Sonntag verbrachten sie in den Familien der Naunhofer Schüler. Und am Dienstag geht’s zur Betriebsbesichtigung von BMW, die sich vorrangig um E-Mobilität dreht.

Im April kommenden Jahres fahren die Naunhofer zum Gegenbesuch nach Caen. Auch sie nehmen den Zug. Zwölf Stunden sind es bis zur Atlantikküste – mit Umstiegen in Leipzig und Paris.

Von Frank Pfeifer