„Frau Stephan“ – die gute Laune auf zwei Beinen

Seelingstädt/Colditz

„Wann endlich kommt Frau Stephan? Ja, wann kommt sie denn, unsere Frau Stephan?“ Das Personal vom Caritas-Pflegeheim wundert sich schon lange nicht mehr, wie oft es diese Frage zu hören bekommt. Zu beliebt ist die Colditzerin bei den ungeduldig wartenden Seniorinnen und Senioren. So sehr sehnen sie sich nach ihr. Einmal in der Woche, immer am Dienstag, besucht sie das Seelingstädter Landhaus. Wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt.

Und das seit 15 Jahren. Immer dabei hat sie den dicken Aktenordner, den sich Bärbel Stephan unter den Arm klemmt. So trägt sie ihre gesammelten Werke mit zumeist amüsanten Fragen von Zimmer zu Zimmer und von Etage zu Etage. Auf dass ihr der Stoff für ihr geselliges Spiel „Wer wird Millionär“ nie ausgehen mag. Frau Stephan ist die gute Laune auf zwei Beinen. Über alles darf mit ihr geredet werden – nur nicht, und da versteht sie keinen Spaß, über Krankheiten.

Joker im Kampf gegen die Einsamkeit

Trotz aller Ausgelassenheit nimmt Frau Stephan beim Raten auch ihren Bildungsauftrag ernst: Welcher ist Deutschlands höchster Berg? Wie heißt unser größter See? Wann ist Elvis gestorben? „Das wissen meine Leutchen, was denken Sie denn“, sagt die 68-jährige Rentnerin. Was wäre sie ohne ihren Jürgen. Der chauffiert sie jede Woche sicher von Colditz nach Seelingstädt und zurück. Nicht die einzigen Fahrten. Beide verkehren wöchentlich auch zwischen Colditz und Mittweida.

In Mittweida wohnt Bärbel Stephans 93-jährige Mutter Lissi. „Wenn ich in Seelingstädt fertig bin, bringt mich mein Mann nach Colditz heim. Dort packe ich meine sieben Sachen und weiter geht’s nach Mittweida.“ Dort löst Frau Stephan ihre Schwester Maria ab, die die Mutter das verlängerte Wochenende über betreut. Bärbel bleibt dann von Dienstagnachmittag bis Freitag durchgehend in Mittweida. Sie badet die Mutter, liest vor und löst mit ihr Kreuzworträtsel.

Von der Tierpflegerin zur „Entertainerin“

An den Wochenenden ist Bärbel bei ihrem Mann in Colditz, um schon am Dienstag wieder von ihm nach Seelingstädt gebracht zu werden: „Angefangen hatte alles mit meiner Schwiegermutter. Sie wohnte im Caritas-Stadthaus in Grimma. Irgendwann suchte das Personal jemanden, der sich im Landhaus in Seelingstädt um die Wellensittiche und Meerschweinchen kümmert.“ Weil Bärbel Stephan damals noch in Hohnstädt wohnte, meldete sie sich freiwillig.

Also versorgte die zu der Zeit noch berufstätige Frau anfänglich nur die Tierchen. Nebenbei begann sie, mit einigen Bewohnern „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen. Unvergessen die vergnüglichen Runden in der legendären Blumenecke. Bis Corona kam und Frau Stephan, die als Rentnerin selbst zur Risikogruppe zählt, zur Vorsicht einige Zeit fern blieb. „Inzwischen bin ich geimpft und darf meine Leutchen wieder besuchen“, freut sich die Colditzerin.

Große Stütze auch fürs Personal

Glücklich sind auch die Heimbewohner. Sie haben ihre Frau Stephan wieder. Das Personal ist voll des Lobes über ihre Helfer. Peggy Heine: „Frau Stephan ist eine von zwölf freiwilligen Unterstützern. Wir nennen sie ganz bewusst ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie nehmen sich Zeit für Dinge, die wir in der Art nie leisten könnten. Sie sind uns eine große Stütze.“ Fasching, Parkfest, Weihnachten – Frau Stephan kommt auch außer der Reihe. Und will es tun, solange es ihre Gesundheit erlaubt.

