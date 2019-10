Grimma

Ein Wildunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Grimma. Wie die Polizei mitteilte,war eine 61-jährige Frau mit einem Kraftrad – dreirädriges Fahrzeug – in der Muldestadt unterwegs. Plötzlich wechselte Wild auf die Fahrbahn, erfasste das Gefährt der Frau und schob dieses gegen die Leitplanke. Dabei wurde die Frau verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand den angaben zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Von LVZ