Frau fährt 11-Jährigen an – Polizei sucht nach Zeugen

Grimma

Am 23. September wurde auf der Wilhelm-Oswald-Straße in Grimma gegen 7 Uhr ein Kind angefahren. Laut Polizei wollte der 11-Jährige hinter einem stehenden Bus die Straße überqueren. Dabei wurde er von der Fahrerin eines unbekannten grünen Pkw übersehen, erfasst und zu Fall gebracht. Die Frau stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes. Als der Junge angab, dass alles in Ordnung sei, setzte sie ihre Fahrt fort. Wie die Polizei mitteilte, verspürte das Kind erst auf dem weiteren Weg zur Schule leichte Schmerzen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Frau oder dem Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von lvz