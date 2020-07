Frauen reden auf Künstlergut bei Grimma von Existenzangst

Grimma/Prösitz

Im Künstlergut Prösitz entstehen in diesen Tagen wieder zahlreiche Bildhauerarbeiten. Bei Ute Hartwig-Schulz vom Verein Künstlergut Prösitz finden schon seit Jahren Bildhauerinnen mit ihren Kindern Unterkunft und Arbeitsmöglichkeiten. Letztere erweisen sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auch als Chance für neue Projekte und Kontakte. Denn gerade Künstlerinnen fehlen derzeit vor allem längst geplante Ausstellungen und so auch wichtige Netzwerke.

Die 37-Jährige aus Halle

Julia Eichler gehört zu den Frauen, die derzeit in Prösitz bildhauerisch tätig sind. Die 37-Jährige studierte an der Burg Giebichenstein und lebt in Halle. „Viele Ausstellungen, auf die ich mich schon gefreut habe, sind ausgefallen“, sagt sie mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Seit 2017 arbeitet sie freischaffend, vor ihrem Bildhauerei-Studium studierte sie Maskenbild und Theaterplastik. Aufträge aus der Welt des Theaters brachen nun ebenfalls weg. „Dort hat ja niemand Kulissen benötigt“, sagt sie. Glücklicherweise könne sie auf ein einjähriges Stipendium der Burg Giebichenstein zurückgreifen, das helfe ihr. „Und mein Atelier mit Ofen ist auch noch recht preiswert, mittlerweile sind die Mieten auch dafür gestiegen.“

Gebürtige Danzigerin lebt heute in Leipzig

Marta Pohlmann-Kryszkiewicz (41) stammt aus Danzig und lebt mittlerweile in Leipzig. Glücklicherweise seien Ausstellungen nicht nur weggefallen, sondern laufen nun auch langsam wieder an. „In der Spinnerei war ich zu einer Ausstellung eingeladen, die ohne Vernissage und natürlich mit Maske eröffnet wurde. Es geht also langsam wieder los.“ Die Lücke war groß. „Beim Verein Kulturbahnhof konnte nicht alles wie geplant stattfinden, und ein geplantes Projekt in der Schweiz wurde abgesagt. Das sollte nach meiner Babypause der Neustart werden.“ Angesichts von geschlossenen Schulen und Kitas sah ihr Alltag ohnehin plötzlich ganz anders aus. „Geholfen hat mir jetzt ein zweimonatiges Stipendium der Kulturstiftung Sachsen. Dafür musste man sich mit einem ganz konkreten Projekt bewerben. Glücklicherweise erhielt ich eine Zusage.“

Dänin trifft es doppelt hart

Kristine Bengtsson (40) stammt aus Schweden, lebt aber in Dänemark. In Prösitz hatte sie vor wenigen Tagen beim Kunstsalon ihre Bildhauerarbeiten vorgestellt. Die Corona-Pandemie traf sie in Dänemark gleich doppelt, alles, was irgendwie mit Geld zu tun hatte, sei weggefallen. „Mein Partner ist auch Künstler, wir mussten drei Monate daheim bleiben.“ Eine für Mai geplante Ausstellung musste verschoben werden. „Aber der dänische Staat schnürte ein Hilfspaket für Künstler, das hat uns beiden zwei Monate geholfen.“

Wer zu spät kommt, geht bei Soforthilfe leer aus

Katharina Kiebacher (45) aus Berlin beschäftigt sich mit Skulpturen, Fotografie und Keramik. „In der Pandemiezeit blieb die Kinderbetreuung vorwiegend bei mir hängen, ich bin selbstständig, mein Partner ist angestellt.“ Die Auswirkungen der aktuellen Einschränkungen kann sie in der Hauptstadt besonders gut beobachten. „Galerien verkaufen nichts, und Messen finden nicht statt. Die Lage der Kunstszene ist ernst, nur bei wenigen großen Galerien gibt es genug finanziellen Puffer, um eine solche Zeit zu überleben.“ Viele freischaffende Künstler hätten keine Netze, die sie auffangen. „Es gab in Berlin zwar 5000 Euro Soforthilfe, aber die war irgendwann alle. Wer sich zu spät meldete, hat nichts mehr bekommen.“ Die gesamte Kunstszene halte derzeit gewissermaßen den Atem an. Die Kauflaune bei Sammlern sei schlecht. „Ich habe das Gefühl, dass es derzeit unter der Oberfläche schon gewaltig knirscht. Ganz sicher werden viele kommerzielle Akteure vom Markt verschwinden.“

