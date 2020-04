Frauen setzen Pomßen die Corona auf

Parthenstein/Pomßen

Er galt immer als Attraktion, der Osterbrunnen von Großpösna. Auch Thallwitz war für solchen Schmuck berühmt. Nur zwei Beispiele in der Region, wo auf derlei Dekoration in Zeiten der Corona-Pandemie verzichtet werden muss. Nicht so in Pomßen, wo dem Brunnen am Heimathaus gerade noch rechtzeitig eine farbenfrohe Krone aufgesetzt worden war.

Auch in Thallwitz wird traditionell ein Osterbrunnen geschmückt. In diesem Jahr durften die Frauen des Heimatvereins jedoch nicht zusammenkommen. Quelle: Frank Schmidt

Frauen des Sportvereins binden Buchs und 1000 Eier

„Zum vierten Mal haben wir sie dort stehen“, sagt Heike Steinbach. Mit „wir“ meint sie die Frauensportgruppe Pomßen des Sportvereins Großsteinberg. 15 Aktive und einige Freiwillige aus dem Ort hatten sich am 14. März bei Ingrid Köcher zusammengefunden, um das von Heimatvereinsmitglied Frank Stephan gebaute Gestell zu verzieren. Sie umbanden es mit Buchsbaum und befestigten die Eier mit Draht. Stets ein Anlass, um hinterher noch bei Speisen und Getränken ein wenig gemütlich beisammen zu sitzen.

Corona bedeutet übersetzt Krone

Das war noch, bevor die Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten. „Unser Glück“, kommentiert Ursula Lochmann von den Sportfrauen. „Den Termin hatten wir schon im Januar vereinbart. Wenig später wäre alles geplatzt.“ Nun bleibt die Osterkrone draußen, bis es das Gesetz erlaubt, sie abzubauen. Warum auch nicht, bedeutet das Wort „Corona“ doch übersetzt unter anderem „Krone“.

Laut Heike Steinbach hängen über 1000 Eier an ihr. Bereits im Februar bemalten die Bastlerinnen 200 neue, die Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) aus seiner Privatkasse gesponsert hatte. „Eine tolle Aktion, einfach schön fürs Auge“, urteilt er.

Von Frank Pfeifer