Frauenkirche Grimma: Orgel-Patient war kränker als gedacht

Grimmas größtes Instrument hat die längste Zeit geschwiegen. In diesen Tagen erhält die Eule-Orgel in der Frauenkirche ihre schönen, für jeden Besucher sichtbaren Prospektpfeifen zurück. Die seit Juli währende Generalsanierung geht in die finale Phase. Zum Pfingstfest soll die Königin der Instrumente wieder in aller Ohren sein. Die Wiedereinweihung wird – so Corona will – mit einer Festwoche vom 22. bis 29. Mai gefeiert.

Instrument in Grimmaer Kirche 1928 erschaffen

Der Waditzer Orgelbauer Ekkehart Groß, der sich im Jahr der deutschen Einheit selbstständig machte und acht Leute beschäftigt, ist seit 15 Jahren mit der Orgel in der Frauenkirche vertraut. So einen großen Auftrag im Grimmaer Gotteshaus wie jetzt hatte er aber noch nicht vor der Brust. Das 1928 erschaffene Instrument der noch heute in Bautzen ansässigen Firma Hermann Eule Orgelbau wird einer umfassenden Reparatur und Reinigung unterzogen. Die letzte Generalüberholung der Orgel mit ihren 31 Registern und 2102 Pfeifen liegt 27 Jahre zurück. Damals legte Siegfried Creutz Hand an.

Arbeiten verschlingen wohl rund 90.000 Euro

Weil Überraschungen nicht ausblieben, rechnet Kantor Tobias Nicolaus inzwischen mit Kosten von rund 90.000 Euro. Noch fehlen etwa 6000 Euro an der Finanzierung, so dass weitere Spenden willkommen sind. Schon jetzt ist das Spendenaufkommen beachtlich, freut sich Nicolaus.

Jede Pfeife – vom 10-Millimeter-Winzling bis zum 4,60-Meter-Riesen – wurde ausgebaut und gründlich gereinigt. Die meisten blieben dazu vor Ort. Nur die 39 Prospekt- beziehungsweise Frontpfeifen, die mit einem neuen, Zinn ähnlichen Mettaliclack versehen wurden, und die 172 Zungenpfeifen kamen mit in die Werkstatt nahe Bautzen.

Die etwa 1800 Taschenventile mussten zu einem großen Teil neu angefertigt werden. Auch die pneumatischen Verschleißteile am Spieltisch waren zu wechseln.

Schwerpunkt war eine neue Lunge für das Instrument

„Ein Schwerpunkt war, die Lunge der Orgel zu ertüchtigen“, erklärt Groß, der in den zehn Monaten in Grimma seine Mitarbeiter Felix Tibussek und Norbert Becker an der Seite weiß. Damit meint er Orgelmotor, Blasebalg und Windkanäle. Die letzten trockenen Sommer hatten der knapp dimensionierten elektrischen Windmaschine zugesetzt und Spalten erzeugt. „Sie verlor Luft, so dass es nicht mehr für den vollen Klang reichte“, erläutert Groß. Also wurde ein größeres, leistungsstärkeres Orgelgebläse eingebaut.

Holzwurm richtet größere Schäden an als vermutet

Nicht die einzige Überraschung. Der Holzwurm, der das seinerzeit verwendete Kiefernholz besonders mag, hatte mehr Schäden angerichtet als vermutet. „Die Hauptwindlade war so stark befallen, dass wir sie neu bauen mussten“, verdeutlicht der Firmenchef. Die Eule-Orgel steht unter Denkmalschutz, also wurde in Absprache mit den Denkmalpflegern eine exakte Kopie der zerfressenen Lade angefertigt. Eine weitere Windlade musste zu 40 Prozent ersetzt werden. „Das schlug kräftig ins Kontor“, sagt Kantor Nicolaus.

Eine Lücke, die sich sonst nicht bietet: Blick durch die Prospektpfeifen ins Innere der Frauenkirche Grimma. Quelle: Thomas Kube

Die sogenannte Klangphase ist dann der letzte große Arbeitsschritt. Während der Intonation erhält jede einzelne Pfeife ihren Klangcharakter. „Das ist sehr zeitaufwendig“, weiß der Orgelbauer. Jede Pfeife müsse dazu mehrfach heraus genommen und wieder eingesetzt werden, bei den schweren Holzpfeifen sei das richtige Knochenarbeit. Die finale Generalstimmung ist erst möglich, wenn die Kirche nicht mehr beheizt wird. Der Kantor geht momentan davon aus, dass dies ab 15. Mai und damit unmittelbar vor der Festwoche passiert. Das Besondere an der Orgel sei ihr neobarocker Klangstil, betont Fachmann Groß.

Zur Festwoche kommen Musiker der Staatskapelle Dresden

„Ich freue mich darauf, bald wieder einen guten Freund zu haben, der lange krank war und nun runderneuert aus der Reha kommt“, schaut Kantor Nicolaus der Festwoche mit sechs Veranstaltungen entgegen. Sie sei so konzipiert, dass sie den Hygienevorschriften stand hält. Größter Wackelkandidat ist dennoch das Abschlusskonzert am 29. Mai, in dem neun Bläser der renommierten Staatskapelle Dresden mit der Orgel zu hören sind. „Das bereitet mir die größten Kopfschmerzen“, meint Nicolaus.

Die Orgel in der Frauenkirche Grimma wird derzeit generalüberholt. Quelle: Thomas Kube

Besonders viel Herzblut steckt seinen Worten zufolge in der Eröffnung der Festwoche am 22. Mai (Pfingstsamstag). Unter dem Motto „Orgel und Tanz“ werden am Abend die Schrittkünstlerinnen Ilka Demmler und Dana Reichmann auftreten. Am Pfingstsonntag findet um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst statt, während um 17 Uhr festliche Barockmusik mit dem Leipziger TOP-Ensemble erklingt. Pfingstmontag (24. Mai) wiederum ist um 15 Uhr ein Orgelkonzert für Kinder geplant, während am späten Abend des 28. Mai eine kleine Nachtmusik einlädt. Der Eintritt ist jedes Mal frei.

