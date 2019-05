Grimma/Kleinbothan

Das Grimmaer Freibad im Ortsteil Kleinbothen startet in die Badesaison. Betreiber im Auftrag der Stadt ist die Veolia Wasser Deutschland GmbH, die auch für das Freibad in Geithain zuständig ist. In Kleinbothen sind drei Mitarbeiter in Festanstellung für den reibungslosen Ablauf des Badebetriebes zuständig. Ein Pächter aus Leipzig betreibt nun schon das zweite Jahr den Imbiss am Badeingang.

Neue Sitzbänke und bessere Wasseraufbereitung

Nach der letzten Badsaison wurden die Filterkiesanlagen für die Wasseraufbereitung erneuert, sagte Detlef Bull von der Veolia-Niederlassung in Grimma. Weiterhin werden die Badegäste zum Teil neue Sitzbänke vorfinden und der 1-Meter-Sprungturm hat jetzt Plexiglasscheiben an den Seiten, damit keiner durch das Geländer rutschen kann. Die insgesamt 2.500 Kubikmeter Wasser in Kleinbothen verteilen sich auf drei Becken, wobei allein das Schwimmerbecken 1300 Kubikmeter fasst. Gezogen wird das Wasser aus dem eigenen Brunnen, der sich auf dem Badgelände befindet.

Eintrittspreise in Bad Kleinbothen bleiben stabil

„Auch wenn die kommende Saison personell abgesichert ist, sucht die Veolia trotzdem Schwimmeister beziehungsweise Fachkräfte für Bäderbetrieb", betont Detlef Bull ausdrücklich. Während das letzte Hitzejahr mit knapp 30.000 Besuchern schon fast rekordverdächtig war, bleibe ein Badebetrieb immer ein Zuschussgeschäft für Betreiber und Auftraggeber.

Dennoch werden die Eintrittspreise bei 3,50 Euro pro Tag und Erwachsener bleiben. Kinder bis drei Jahre dürfen weiterhin kostenfrei ins Bad. Geöffnet wird die Badeoase anfänglich von 10 bis 18 Uhr, sollte der Sommer und das warme Wetter Einzug halten, dann auch länger.

Bis zur Eröffnung am Mittwoch gibt es noch einiges zu tun. So reinigt Mitarbeiter Danile Zarnikow den Boden des Schwimmbeckens mithilfe eines ferngesteuerten Saugers. Und auch im Umkleide- und Sanitärbereich schrauben Handwerker noch eifrig herum, damit ab Mittwoch der Badebetrieb ungestört beginnen kann.

Von Thomas Kube