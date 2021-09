Freibäder in Grimma und Colditz: Das ist die Bilanz 2021

Grimma/Colditz

Es ist wieder Ruhe eingezogen in den Freibädern der Region. Exakt 14.250 Besucher wurden in diesem Sommer im Muldentalbad Kleinbothen, das der Stadt Grimma gehört und von der Veolia Wasser Bädergesellschaft Deutschland mbH betrieben wird, gezählt. Am Ende gar nicht so viel weniger als im Jahr zuvor, als 15.600 Badegäste kamen.

Anfang September war Schluss im Freibad bei Grimma

Am letzten 2021er-Tag im Muldentalbad, dem 5. September, hatten sich noch einmal zwölf Badefreunde ins kalte Wasser gewagt. Das sei keine Zahl, mit der Veolia-Mitarbeiterin Veronika Langefeld gern in die Winterpause geht, heißt es in einer Mitteilung. Doch Petrus habe schon länger geschwächelt.

Es zieht wieder Ruhe ein im Muldentalbad in Kleinbothen. Quelle: Veolia Grimma

Die meisten Besucher wurden am 13. August registriert. Bei 29 Grad in der Spitze steuerten 610 Personen das Bad nahe der Mulde an. Der 28. Juni war der heißeste Tag, doch trotz der 30 Grad kamen nur 365 Leute. Langefeld weiß auch warum: „Da hatten die Kinder noch keine Ferien.“

Seepferdchen im Muldentalbad 75 Mal abgelegt

92 Unterrichtsstunden haben Langefeld und ihr Kollege Daniel Zarnikow in diesem Sommer in Kleinboten erteilt und 25 Mädchen und Jungen das Schwimmen beigebracht. Insgesamt 75 Seepferdchenprüfungen wurden abgenommen und 52 Schwimmstufen in Gold, Silber und Bronze erschwommen.

„Dieses Jahr mussten wir einige Abstriche machen, weil des Öfteren kein Badewetter war. Aber die Natur hat den Regen dringend gebraucht“, sagt die Fachangestellte für Bäderwesen, die seit 1996 im Muldentalbad arbeitet, das im Juni jenes Jahres eröffnet wurde. „Wir hatten noch nie einen grüneren Rasen.“ Die Besucherzahl sei trotz des durchwachsenen Wetters dennoch gut.

Monika Kluge gehört zu den Gästen im Waldbad Colditz. Quelle: Thomas Kube

12.250 Badegäste kamen ins Waldbad nach Colditz

Das der Stadt gehörende Waldbad Colditz, das die Veolia ebenfalls betreibt, lockte in diesem Sommer 12.250 Wasserratten und Sonnenanbeter an. „Schade“, sagt Sebastian Schulze, „dass die Saison so abrupt zu Ende gegangen ist.“ Nachdem die Filterhalle fast 70 Zentimeter unter Wasser stand und die Technik in Mitleidenschaft gezogen wurde, war eine Woche vor dem offiziellen Saisonende Schluss. Die Schäden liegen im hohen fünfstelligen Bereich. Nach ergiebigen Regenfällen Ende August war der hinter dem Bad verlaufende Tiergartenbach über die Ufer getreten (die LVZ berichtete).

Heißester Tag in Colditz war der 18. Juni

Sebastian Schulze (36) arbeitet als Fachangestellter für Bäderbetriebe im Waldbad. Er liebt seinen Beruf, den er im Muldentalbad von der Pike auf gelernt hat. In diesem Jahr zählte er die meisten Tagesbesucher am 19. Juni: exakt 739. Am heißesten war der 18. Juni mit 33 Grad.

Lesen Sie auch:

Darum erhielt das Waldbad Colditz einen neuen Betriebsführer.

„Dank unserer Solaranlage hatten wir immer sehr angenehme Wassertemperaturen“, so Schulze. Keinen einzigen Tag unter 22 Grad. Im Juni habe die Heizungsanlage sogar eine Woche abgeschaltet werden müssen, weil die Wassertemperatur über 27 Grad lag.

Den Schwimmkindern, die teilweise schon am Morgen zum Unterricht kamen, hat das gut gefallen. 50 Fünft- bis Siebtklässlern hat Schulze in dieser Saison in Colditz Schwimmunterricht erteilt. Insgesamt haben 71 Mädchen und Jungen ihr Seepferdchen gemacht und 46 ihre Schwimmstufen in Bronze, Silber und Gold abgelegt.

Von LVZ