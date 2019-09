Freie Schule in Großbardau kämpft sich ins Leben

Grimma/Großbardau

Mit einem Dutzend Erstklässler fing am 4. September 1999 alles an – zwölf Abc-Schützen, die als allererste Schüler des Evangelischen Schulzentrums Muldental in die Chronik eingegangen sind. 20 Jahre später werden in der freien Bildungsstätte 368 Mädchen und Jungen unterrichtet, um die sich in Hort und drei Schularten 76 Mitarbeiter, darunter 53 Lehrer, kümmern. Der runde Geburtstag wird vom 26. bis 29. September groß gefeiert. Und das Jubiläum bietet ausreichend Gelegenheit,die Erfolgsgeschichte des Schulzentrums zu erzählen.

Die Schließung der Döbener Grundschule im Juli 1999 rief mehrere beherzte Leute auf den Plan. Statt tatenlos dem Abgesang zuzusehen, trieben sie die Bildung einer freien Schule im Dorf voran. Mutter des Gedankens war Ute Wetzig, die damalige Chefin der Nerchauer Diakonie-Kita „Hand in Hand“, die auch die erste Vorsitzende des Trägervereins „Evangelisches Schulzentrum Muldental e.V.“ wurde. 17 Mitglieder schrieben sich zur Gründung ein.

Eine Bereicherung der Bildungslandschaft Kommentar von Frank Prenzel Im Muldental wurde schon so manche Erfolgsgeschichte geschrieben. Eine davon begann vor nunmehr 20 Jahren in Döben mit einem Dutzend Kinder und einer Handvoll Lehrer. Sie begann, als im September 1999 im Evangelischen Schulzentrum Muldental die allererste Klasse den Unterricht aufnahm und wohl noch keiner der Involvierten ahnen konnte, wohin die Fahrt geht. Die Reise begann holprig und führte dann stetig bergan. Zur Grundschule gesellten sich Oberschule und Gymnasium. Aus der kleinen Dorfschule in Döben entwickelte sich das Schulzentrum in Großbardau. Der Zuspruch von Eltern, ihr Kind trotz Schulgeldes anzumelden, ließ fortan nicht mehr nach. Heute werden an der freien Schule 368 Schüler unterrichtet und betreut, umsorgt von 76 Mitarbeitern. Das Evangelischen Schulzentrum bereichert die Bildungslandschaft im Muldental. Und seine Erfolgsgeschichte führt einmal mehr vor Augen, was möglich ist, wenn beherzte Menschen sich nicht mit Entscheidungen anderer abfinden, sondern ihre Interessen in die eigenen Hände nehmen. Seit 20 Jahren steuert ein Trägerverein das Schulschiff und hat es sicher durch ruhige und auch stürmische Zeiten geführt. Vor drei Jahren gehörte die Bildungsstätte sogar zu den 17 auserwählten Schulen in ganz Deutschland, die sich Hoffnung auf den Deutschen Schulpreis 2016 machen konnten. Das ist einzigartig im Muldental. Eltern melden ihr Kind bewusst in Großbardau an, weil sie vom Konzept der Schule überzeugt sind. Pädagogen wiederum nehmen an der freien Einrichtung gegenüber staatlichen Schulen ein 15 bis 20 Prozent niedrigeres Gehalt in Kauf, weil für sie auch andere Werte und Lehrmethoden zählen. Es gehe darum „wie wir Schule machen“, hat Geschäftsführer Niko Kleinknecht immer wieder hervor gehoben. Lehrer wie Schüler fühlten sich am Bildungszentrum wahrgenommen. Der 20. Geburtstag wird in der kommenden Woche groß gefeiert. Man kann gespannt sein, wie sich das Bildungszentrum in den nächsten Jahren weiter entwickeln wird.

Schwieriger Start vor 20 Jahre in Döben

„Der Start war schwierig“, erinnert sich Sabine Kessenich, die noch heute im Sekretariat sitzt und den Werdegang des Schulzentrums von der ersten Stunde an miterlebt hat. Auf die Initiatoren wartete ein Organisationsberg. Räume im Döbener Schulhaus waren zu renovieren. Und die Genehmigung zur Eröffnung der Schule trudelte erst Stunden vor dem ersten Unterricht ein. Vier Jahre lang musste das Bildungszentrum ohne staatliche Zuwendung auskommen, die Evangelische Schulstiftung in Nürnberg sorgte in der Zeit für die finanzielle Absicherung.

Das Evangelische Schulzentrum Muldental im Grimmaer Ortsteil Großbardau feiert Ende September sein 20-jähriges Bestehen. Hier die Außenansicht eines Gebäudes. Quelle: Frank Prenzel

Die erste große Zäsur folgte 2006. Weil die Schule in Döben aus allen Nähten platzte, nahm die Mitgliederversammlung das Angebot der Stadt Grimma zum Umzug nach Großbardau an. Dort übernahm der Verein das Gelände der ehemaligen Polytechnischen Oberschule und Kita und baute das Schulzentrum fortan kontinuierlich aus. In einer Hauruck-Aktion wurde im Sommer 2006 das Haus auf Vordermann gebracht und der Umzug bewerkstelligt. Schon im Folgejahr etablierte das Schulzentrum seine Oberschule, 2009 folgte das Gymnasium. Beide Schulzweige sind mittlerweile ebenfalls staatlich anerkannt.

So feiert das Schulzentrum seinen Geburtstag Vom 26. bis 29.September feiert das Evangelische Schulzentrum Muldental in Großbardau sein 20-jähriges Bestehen. Am Donnerstag wird es für Pädagogen und Interessierte einen Fachvortrag von Prof. Dr. Olaf-Axel Burow in der Mensa des Schulzentrums geben. Das Thema: „Team-Flow – gemeinsam wachsen im Kreativen Feld“. Das sei das Geburtstagsgeschenk an alle Kollegen, sagt Geschäftsführer Niko Kleinknecht. Der Abend des 27. September ist einer 20-Jahre-Party gewidmet. „Hier wollen wir es krachen lassen“, freut sich der Chef der erfolgreichen Bildungsstätte. Zu der Party sind Schüler, Eltern, Mitarbeiter sowie Freunde und Förderer in die Mensa eingeladen. Am 28. September, dem Sonnabend, geht um 11 Uhr die feierliche Festveranstaltung für geladene Gäste über die Bühne. Ab 14.30 Uhr lädt dann ein buntes Programm auf dem gesamten Schulgelände Groß und Klein zum Mitfeiern und Verweilen ein. Es ist offen für alle, die kommen wollen. Die Gäste können sich auf verschiedene Mitmachangebote und Aktionen freuen. Das Schulcafé sorgt für kulinarische Genüsse. Am Sonntag schließt der gemeinsame Erntedankgottesdienst mit der Kirchgemeinde in der Großbardauer Kirche die Festtage ab. Anschließend gibt es im Goßbardauer Pfarrhaus einen gemütlichen Ausklang beim traditionellen Suppenessen.

Für Bautätigkeit vier Millionen Euro investiert

Bislang erlebte das Schulzentrum in Großbardau drei Bauabschnitte, verdeutlicht Niko Kleinknecht, seit 2013 Geschäftsführer der freien Bildungsstätte. Zunächst wurde der Verbinder zwischen Schulhaus und Turnhalle aufgestockt, wodurch zwei Klassenräume entstanden. 2012 folgte der Anbau von vier Klassenzimmern. Und zwei Jahre später wurden der Hort aufgestockt sowie Mensa und Grundschul-Turnraum in einem neuen Anbau untergebracht.

In den 20 Jahren des Bestehens seien etwa vier Millionen Euro investiert worden, erläutert Kleinknecht. Und das nächste Projekt steht schon vor der Tür, denn die aufgestellten zwei Container sind nicht die Lösung. Für einen weiteren Anbau soll im Dezember der Bauantrag gestellt werden, der Geschäftsführer spricht von einem 1,2 Millionen Euro schweren Vorhaben.

Das Evangelische Schulzentrum Muldental im Grimmaer Ortsteil Großbardau feiert Ende September sein 20-jähriges Bestehen. Hier die Außenansicht eines Gebäudes. Quelle: Frank Prenzel

Das pädagogische Konzept des Evangelischen Schulzentrums, in dem Hort und Religionsunterricht für alle Kinder verbindlich sind, weicht von staatlichen Schulen ab. In der Grundschule sitzen Erst- bis Viertklässer in den Stammgruppen gemeinsam an den runden Tischen. Der Unterricht ist nicht fächergebunden, die Kinder gestalten sich ihren Wochenplan zum Teil selbst. An den weiterführenden Schulen wird der Unterricht ebenfalls etwas offener gestaltet. „Wir sind Verfechter der Gemeinschaftsschule, des längeren gemeinsamen Lernens“, betont Kleinknecht. Leider finde dieses Konzept derzeit in Sachsen keine Mehrheit. Und noch eines mache die Bildungsstätte aus: In fast allen Jahrgängen würden Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in den Klassen lernen. „Derzeit haben wir zwei Inklusionsteams“, so Kleinknecht.

Eltern zahlen Schulgeld für ihre Sprösslinge

81 Prozent des laufenden Betriebes im Schulzentrum decken die Freistaat-Zuschüsse. Etwa ein Fünftel der Kosten sichert der Trägerverein, dem derzeit der Großpösnaer Pfarrer Albrecht Häußler vorsteht, mit Schulgeld und Spenden ab. Die Eltern zahlen in der Grundschule monatlich 90 und in den weiterführenden Schulen monatlich 110 Euro für den Unterricht ihres Kindes. Sie wissen, dass es gut angelegtes Geld ist.

Von Frank Prenzel