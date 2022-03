Freies Gymnasium Naunhof plant drittes Gebäude

Naunhof

Wegen der permanent hohen Nachfrage an Schulplätzen im Freien Gymnasium Naunhof will sich die Bildungsstätte an der Wiesenstraße baulich erweitern. Vorgesehen ist, ein drittes Gebäude zu errichten, das im Sommer 2023 in Betrieb geht. Über eine Containerlösung lässt sich möglicherweise auch schon dieses Jahr eine zusätzliche fünfte Klasse aufnehmen.

„Spätestens mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres müssen sich die Eltern der Viertklässler in Naunhof und Umgebung mit der Frage beschäftigen, auf welche weiterführende Schule ihr Kind gehen soll“, führt Nadine Dehmel, Assistenz der Schulleitung, aus. Das Freie Gymnasium laufe aktuell zweizügig von der fünften bis zur zwölften Klasse. Mehr ist räumlich nicht drin.

„In den vergangenen Jahren sind die Anmeldungszahlen stetig gestiegen, und wir können den Bedarf mit den aktuellen Kapazitäten nicht bedienen“, räumt Schulleiterin Claudi Stichler ein. „Das ist sehr frustrierend für uns und die Eltern.“ Bezogen auf das kommende Schuljahr seien bislang 130 Anfragen für die Klassenstufe fünf eingegangen. Es würden aber nur 48 Plätze zur Verfügung stehen.

Träger und Stadt unterstützen Plan

Wegen dieser Entwicklung setzte sich Stichler mit dem Träger des Gymnasiums, der Da Vinci Campus Nauen gGmbH, zusammen. Um den Bedarf abdecken zu können, kam die Überlegung auf, künftig drei Klassen pro Jahrgang aufzunehmen. Die geschäftsführende Gesellschafterin des Trägers begrüßte die Pläne. „Wir fühlen uns in unserer innovativen Schul- und Unterrichtsentwicklung absolut bestätigt. Das zeigt der hohe Bedarf an moderner Bildung am Freien Gymnasium. Als Träger bekennen wir uns daher voll und ganz zum Standort Naunhof“, erklärt Irene Petrovic-Wettstädt.

In einem zweiten Schritt suchten Träger und Gymnasium das Gespräch mit der Stadt. „Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad nimmt die hohe Nachfrage bei den Eltern ernst und unterstützt die Pläne“, informiert Dehmel. Die Kommune prüfe jetzt, das Gelände der alten Flocke-Halle der ehemaligen Baumwollspinnerei als notwendiges Baugrundstück zu verkaufen.

Zügig dritte fünfte Klasse ermöglichen

„Mit dieser Aussicht können nun der Bauantrag und die Entwürfe vorbereitet werden“, erklärt Nadine Dehmel. „Die Ideen für ein modernes und fortschrittliches Lernkonzept sollen dabei unmittelbar in die Pläne einfließen.“ Das Gymnasium habe vor, ab August 2023 für das Schuljahr 2023/’24 die fünfte Klasse bereits dreizügig anzubieten. Außerdem bestünden Überlegungen, einen Container aufzustellen, um bereits ab dem Schuljahr 2022/23 eine dritte fünfte Klasse aufzunehmen.

Seit 2011 existiert das Freie Gymnasium Naunhof, im ersten Schuljahr wurde in einem Raum der Grundschule unterrichtet. 2012 konnte das erste Gebäude bezogen werden, vier Jahre später erfolgte nördlich davon die Einweihung des zweiten Hauses. Beide stehen etwas auseinander, um dazwischen einen Übungsplatz für die dort ansässige Freiwillige Feuerwehr anlegen zu können. Nun also soll die Erweiterung nach Süden erfolgen in Richtung Waldbad.

