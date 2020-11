Bad Lausick/Glasten

Fertig ist der touristische Radweg, der Grimma und Borna verbinden soll, noch nicht. Immerhin um 2,3 Kilometer länger ist er seit Freitagvormittag: Da nahmen die ersten Radler das Asphaltband zwischen Glasten und der Flurgrenze zu Großbothen offiziell unter die Reifen. Ist damit der Anschluss Richtung Grimma komplett, befindet sich der entscheidende Lückenschluss zwischen Bad Lausick und Flößberg zurzeit im Genehmigungsverfahren. Offen ist zudem das Stück zwischen Flößberg und dem Kreisel bei Dittmannsdorf.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

Idee geht zurück auf das Jahr 2008

„Ein Produkt der Kreisgebietsreform 2008“ sei der Radweg, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und fügte launisch an: „In China hätten sie in der Zeit vier Großflughäfen errichtet…“ Was bisher aber gebaut sei, sei von guter Qualität und werde gut angenommen. Dass sich die Nutzung auf den Radverkehr, Land- und Forstwirtschaft beschränkt, hofft Bad Lausicks Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Rund 350 000 Euro habe der nun übergebene Abschnitt gekostet. Die Ausführung übernahm die Reif Baugesellschaft Tautenhain. Die Standard-Breite von 2,50 Meter wurde zu 90 Prozent gefördert. Im Interesse des landwirtschaftlichen Verkehrs bauten Bad Lausick und vordem Grimma den Weg drei Meter breit; diese Mehrkosten trugen beide Kommunen selbst. „Jetzt fehlt nur noch die Ausschilderung“, so Hultsch; da sei man in der Abstimmung.

Anzeige

Wer eine Pause einlegen will, kann das hier am Glastener Dorfrand. In der Bildmitte die neu gepflanzte Traubeneiche. Quelle: Thomas Kube

Nächster Abschnitt bis Flößberg wird anspruchsvoll

„Der Weg verbindet zwei überörtliche Rad-Routen entlang der Pleiße und der Mulde. Das ist eine schöne Querverbindung“, sagte Landrat Henry Graichen ( CDU). Perspektivisch seien auch der Elsterradweg im Westen und der Elberadweg im Osten erreichbar. Für das „anspruchsvollste Teilstück“ von Bad Lausick über den Damm der einstigen Querbahn nach Flößberg laufe die Genehmigungsplanung. Der Bad Lausicker Stadtrat hatte vor wenigen Wochen beschlossen, die nötigen Flurstücke von der Deutschen Bahn AG zu kaufen. Die Kaufverträge seien, so der Bürgermeister, in Arbeit. Dass der Radwege bis zum Ende seiner ersten Amtszeit fertig gestellt werden könne, glaubt Landrat Graichen nicht: „Das Bauen ist noch das Kleinste. Viel komplizierter sind die Verfahren zur Baugenehmigung.“

E-Biker wünschen sich Ladesäule unterwegs

Dass der Stück für Stück wachsende Radweg ein Gewinn ist, davon zeigten sich Christine und Holger Steudte aus Bad Lausick überzeugt. Die passionierten E-Biker hatten vom Band-Durchschnitt in der Zeitung gelesen und sich auf den Weg gemacht. Beide sind gern in der Natur – „und mit einem Elektroantrieb fährst du viel entspannter“, sagte er, der schon 12 000 Kilometer auf diese Weise absolvierte. Was das Paar vermisst: Ladesäulen unterwegs. Auch am neuen Rastplatz nahe Glasten wurde keine gesetzt. „In Bayern ist das gang und gäbe“, so Christine Steudte: „Zwischendurch eine Stunde auftanken reicht, um ein ganzes Stück weiterzukommen.“

Statt Mutterbuche jetzt eine Traubeneiche

Neben dem Rastplatz in der Erde gebracht wurde eine Traubeneiche. Sie ersetzt die vom Heimatverein Glasten 1999 gepflanzte neue Mutterbuche, die trotz intensiven Gießens in den vergangenen Hitzesommern verdorrt war. Diese Buche erinnerte an die historische Mutterbuche ein Stück weiter im Waldesinneren, die durch die militärische Nutzung des Areals zu DDR-Zeiten keine Chance hatte. Die Entscheidung für eine Eiche statt einer Buche wurde gemeinsam mit dem Forst getroffen.

Von Ekkehard Schulreich