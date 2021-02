Freispruch: Fall von sexueller Nötigung in Grimma zu den Akten gelegt

Grimma

Es war sehr viel Alkohol im Spiel und im Blut, als es Anfang Mai 2018 in einem Gartengrundstück im Lossatal zu unschönen Szenen gekommen sein soll. Das Amtsgericht Grimma verhandelte am Mittwoch einen Fall, in dem einem 27-Jährigen sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde.

Die Klägerinnen Sarah S. und Angelina V. hatten den jungen Mann angezeigt, weil es bei jener Schulabschlussfeier zu sexuellen Handlungen zwischen dem Angeklagten Erik K. und ihnen gekommen sein soll, die offensichtlich nicht ganz freiwillig waren. Eric K. sei mit seinem Kumpel Justin S. zu vorgerückter Stunde hinzugestoßen, so die Aussage der beiden Frauen. Er habe sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen genötigt und diese auch an ihnen vorgenommen. Handlungen, die die Staatsanwaltschaft im Laufe der Verhandlung als „beischlafähnlich“ und „erniedrigend“ bezeichnete.

Entlastung von Vorwürfen

Der im Grimmaer Raum wohnende und derzeit arbeitslose Angeklagte wies die Vorwürfe in weiten Teilen zurück und legte dar, dass die Initiative zu wechselseitigen Berührungen auch im Genitalbereich von den beiden ihm bis zu jenem Abend unbekannten jungen Frauen ausgegangen und er nur der passive Teil in dieser Sache gewesen sei.

An Richterin Antje Gasser war es, die Schuldfrage unter anderem durch das Anhören von Zeugen zu klären, zu denen auch die beiden Klägerinnen gehörten. Sie konnten im Rahmen ihrer Aussage, von der die Öffentlichkeit aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ausgeschlossen war, die Anfang Mai 2018 gegenüber der Polizei erhobenen Vorwürfe allerdings ganz offensichtlich nicht untermauern. Denn im Ergebnis der Verhandlung wurde Eric K. von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen entlastet.

