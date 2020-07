Freizeitpark im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf: Nachbarn schalten Landrat ein

Grimma/Beiersdorf

Gibt es jetzt Gegenwind für Günther Ziegler? Der Inhaber der Bennewitzer Firma Ziegler Spielplätze von A bis Z investiert seit Jahren viel Kraft, Liebe, Zeit und Geld in ein Zehn-Hektar-Areal im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf, auf dem hinter einem mächtigen Zaun und damit den Blicken verborgen Stück für Stück ein einzigartiger Erlebnispark Gestalt annimmt. Doch sowohl der Ortschaftsrat Beiersdorf als auch der Technische Ausschuss von Grimma versagten Ziegler jetzt den Dienst, als sie für die geplante Indoor-Halle einer Abweichung von den Festsetzungen des 2011 beschlossenen Bebauungplanes „ Beiersdorf – Neue Grimmaer Straße“ nicht zustimmten.

Es geht um Neigung und Farbe des Daches

In dem Punkt geht es für Außenstehende um Belanglosigkeiten – um die Neigung und Farbe des Daches. Doch die Ablehnung der gewünschten Änderungen lässt erstmals in der Öffentlichkeit auf ein Akzeptanz-Problem schließen, zumal sich das Landratsamt mit einer mehrseitigen Beschwerde von vier Anliegerfamilien befasst.

Anzeige

Mit Genugtuung nahmen die Anrainer zur Ausschusssitzung auf, dass die Mitglieder dem Votum des Ortschaftsrates folgten. Sie streiten sich offenbar seit Jahren mit dem Investor, den Angaben zufolge haben längst die Anwälte das Sagen.

Weitere LVZ+ Artikel

Beim Blick über den Zaun ist Bautätigkeit zu erkennen. Quelle: Frank Prenzel

Ziegler selbst erfuhr erst durch eine LVZ-Anfrage vom Votum beider Gremien und dem Beschwerdeschreiben. Mittlerweile hat der 72-Jährige nach eigenen Angaben den Änderungsantrag zur Indoor-Halle zurück gezogen und dem Ortschaftsrat ein Schreiben zukommen lassen, das sich auch an die Einwohner von Beiersdorf richtet. Darin spricht er von möglichen Missverständnissen und bittet „uns weiterhin Ihr Vertrauen zu schenken“.

Anrainer erheben schwere Vorwürfe

Im Beschwerdeschreiben der vier Familien an Landrat Henry Graichen ( CDU) werden allerdings schwere Vorwürfe erhoben: Der im Sondergebiet ausgewiesene Faktor zur Überbauung der Fläche werde durch die bereits bestehende Bebauung „erheblich überschritten“. Vorgeschriebene Abstandsregelungen würden nicht eingehalten. Für den sogenannten Hochzeitsturm fehle die Baugenehmigung. Das sind drei von mehreren Punkten, die zu überprüfen gebeten wird. Die Familien wollen wissen, warum seinerzeit kein Lärmschutzgutachten zu erstellen war und es zum benachbarten Kindergarten keine Pufferzone gebe. „Unverständlich erscheint, dass für nicht genehmigte Bebauungen nachträgliche Genehmigungen erteilt beziehungsweise Heilungen der Rechtsverstöße durch das Bauaufsichtsamt in Aussicht gestellt werden“, formulieren die Beschwerdeführer, die in Nachbarschaft mit dem werdenden Generationenspielpark leben.

Nachbar: Es wird ein Freizeitpark mit Ausmaßen

Zu ihnen gehören die Ehepaare Kullrich und Stache. Der Investor „sollte sich zumindest an die Festsetzungen des B-Planes halten“, so Katrin Kullrich. Doch das mache er nicht. Ihr Mann Dieter sieht noch ein anderes Problem: „Ursprünglich sollte es ein kleiner Park werden, jetzt wird es ein Freizeitpark mit Ausmaßen. Dafür stimmt die Infrastruktur vorn und hinten nicht“, bemerkt er mit Blick auf die Kreisstraße im Dorf, an der auch etwa 200 Parkplätze für das Spielparadies errichtet werden sollen.

Ein Loch im Zaun gibt den Blick frei. Quelle: Frank Prenzel

Landrat Graichen, an den die Beschwerde gerichtet ist, kennt bislang weder Günther Ziegler noch hat er seinen Fuß auf die Baustelle gesetzt. Eines aber ist ihm klar: „So eine Anlage kann nur im Einvernehmen mit den Nachbarn betrieben werden.“ Der Bauherr müsse offen und transparent agieren und sich an die Festsetzungen des B-Planes halten. Graichen hat sich jetzt vorgenommen, in dem Konflikt zu vermitteln.

Leiter Bauaufsichtsamt: Beschwerde wird nachgegangen

Der Beschwerde werde neutral nachgegangen, betont Patrick Puhl, Leiter des Bauaufsichtsamtes im Landkreis. „In den nächsten Wochen und Monaten werden wir die Punkte Schritt für Schritt überprüfen.“ Aktuell seien weder eine Rückbauverfügung noch Baukontrollverfahren anhängig, sagt Puhl und entkräftet damit Aussagen der Anrainer-Familien.

Puhl erläutert, dass bei einem Freizeitpark unabhängig vom B-Plan zu den einzelnen Bauten Baugenehmigungsverfahren durchzuführen sind. Zuletzt habe der Investor Bauanträge für die Elemente 14 bis 17 eingereicht – etwa für Häuser am sogenannten Lindenplatz, ein Bastel-Atelier und Geburtstagshäuser. In all diese Verfahren sei das Umweltamt einbezogen und prüfe so auch die Emissionswerte, betont Puhl.

Grimmas OB: Bauherr muss mit Dorf auskommen

„Wir stehen zwischen den Türen“, sagte zur Sitzung des Technischen Ausschusses die Leiterin des Grimmaer Amtes für Stadtentwicklung, Janine Wolff. Die Stadt könne auch nur das Landratsamt um Prüfung bitten. Es sei Sache des Ortschaftsrates und der Bürger, sich mit Herrn Ziegler auseinander zu setzen, merkte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) an. Der Bauherr sei gefordert, mit den Leuten gut auszukommen. „Es ist toll, was dort gemacht wird“, bekräftigte Johannes Heine (Freie Wähler). „Aber wie es gemacht wird, da wurde ein gewisser Zenit überschritten“, meinte er und appellierte zugleich an alle, das Tuch nicht zu zerschneiden.

Investor: Es ist ein Kind, das Zeit braucht

Investor Ziegler, der ein erfolgreiches Unternehmen mit 80 Mitarbeitern führt, nennt den Freizeitpark „so etwas wie ein Kind, das nebenbei mit wächst und genauso wie ein Kind Zeit zum Wachsen und Reifen braucht“. Auf die Vorwürfe der Anlieger-Familien will er im Detail nicht eingehen, fragt sich jedoch, woher sie solche Informationen haben. Ein illegales Betreten des Geländes mit Vermessungen würde jedenfalls einen Straftatbestand darstellen, macht er klar.

„Bei allem Verständnis, und darum bemühe ich mich wirklich sehr, ist mir schwer vorstellbar und nicht bewusst, dass wir so wenig kommunizieren“, schreibt der Investor an Ortschaftsrat und Einwohner und verweist auf Führungen, Kontakte und Sitzungsteilnahmen. „Wir haben uns immer um Akzeptanz bemüht.“ Eine Ablehnung „uns gegenüber ist völlig unbegründet“, unterstreicht Ziegler. „Alle Vermutungen, Behauptungen und Beschwerden werden sich irgendwann auflösen.“

Im Juni 2018 hatte Investor Ziegler bei der Tour „Rat fährt Rad“ erstmals die Baustelle im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf für die Öffentlichkeit geöffnet. Quelle: Frank Prenzel

Am künftigen Freizeitpark seien „wirkliche Künstler am Werke“. Er sei kein Einkaufszentrum, das am Reißbrett oder Computer entsteht. Vielmehr passiere es, dass sich immer wieder Anpassungen ergeben, „die vorher nicht offensichtlich waren“. Das sei nicht schlimm, eher schön, „weil immer wieder andere Ideen entstehen“, schwärmt der Bauherr.

Plan: Spielparadies soll 2021 eröffnen

„Wir haben uns stets darum bemüht, alles positiv zu sehen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Selbst als zu Beginn unter anderem „Dächer manipuliert wurden“ und dabei eines eingestürzt sei. Und im Moment glaube gerade jemand, „pausenlos unsere Bewässerungsschläuche durchschneiden zu müssen“. Ziegler: „Wir klagen nicht, denn wir wissen, dass was wir uns unsere Mitarbeiter tagtäglich mit großer Freude tun, sehr zur Freude all der großen und kleinen späteren Besucher sein wird.“ Zieglers Frau Uschi zufolge hat man sich vorgenommen, den Park 2021 zu eröffnen.

Von Frank Prenzel