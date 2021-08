Grimma/Fremdiswalde

Anders als die meisten Mittelstürmer ist der Star ein wirklicher Star. Der heimliche König der Lüfte hat herausragende Talente: So kann er andere Vögel perfekt nachahmen. Und nicht nur das. Er imitiert sogar Klingeltöne, Hundegebell, Alarmanlagen. Von seinem atemberaubenden Formationsflug ganz zu schweigen. Dabei zeichnen er und seine Artgenossen am Himmel phantasievollste Figuren. Kurz: Der Star ist ein Künstler zum Schwärmen.

Kamera selbst am Bett griffbereit

Wer wüsste das besser als Ute Kniesche. Die 60-jährige Fremdiswalderin fotografiert und filmt die Stare beinahe täglich. Sie kann sich gar nicht satt sehen, wenn sie morgens und abends ihre „Shows“ aufführen: „Die Vögel haben im Schilf des Großteichs ihr Nachtlager. Ehrlich gesagt sind ihre kostenlosen Darbietungen beeindruckender als jede auch noch so teure Eröffnung der Olympischen Spiele.“ Um auch ja nichts zu verpassen, hat sie die Kamera stets am Bett.

Ein Starenschwarm vertreibt eine Krähe. Quelle: Ute Kniesche

Kniesche engagiert sich seit über 40 Jahren als Kommunalpolitikerin. Für die Unabhängige Wählervereinigung sitzt die Werbekauffrau im Kreistag. Weil die Tätigkeit nur selten vergnügungssteuerpflichtig sei und zudem Nerven koste, suchte sich die Fraktionsvorsitzende einen beruhigenden Ausgleich. Sie legte sich Gänse zu, ging in die Natur und beobachtet seitdem Tiere. Bis zum Großteich sind es für sie nur ein paar Minuten zu Fuß.

Filmvorträge in der Region

Wenn sie bis zu zwei Stunden auf ihrem Anglerhocker sitzt, vergesse sie Zeit und Raum, dann seien die irdischen Sorgen wie weggeblasen. Ob der Schwanenkönig, der sein Revier verteidigt, ob der Hahn, der den Fasan in die Flucht schlägt, ob Meister Adebar auf dem Acker – „klick“ macht es bei Ute Kniesche meist im richtigen Moment. Am liebsten teilt sie ihre Schnappschüsse mit anderen, tingelt zu Filmvorträgen durch die Region.

Ein Höckerschwan beim Abflug vom Großteich Fremdiswalde. Quelle: Ute Kniesche

Ihre Fotos zeigt sie in Freundeskreisen, Heimatvereinen, Rehakliniken. Unterlegt ist der Bilderreigen auf der Leinwand mit eingängigen Melodien von Carsten Graf. Der langjährige Bürgermeister von Mutzschen, DJ und Vollblutmusiker hat ein eigenes Tonstudio und verstärkt mit seinen Kompositionen die mal romantische, mal dramatische Wirkung der Optiken. Ergänzt wird all das von kurzweiligen Erlebnisberichten der Hobbyfotografin selbst.

Naturfreundin von Kindesbeinen an

Da geht es um die räuberischen Nilgänse und um arg dezimierte Schmetterlinge. Kniesche weiß, worüber sie spricht. Im und am Großteich kennt sie sich aus. Schon Vater Manfred nahm Klein-Ute mit zu Naturbeobachtungen in den nahen Wermsdorfer Wald. Auch Oma Linda, die Gänse und Hühner hielt, vermittelte ihr die Liebe zu den Tieren. Daran erinnerte sich die Mutter zweier Töchter, als die Politik zu bestimmend in ihrem Leben wurde.

Waldohreule im Geäst. Quelle: Ute Kniesche

Füchse, Hasen, Kühe, sogar Hornissen im Wurzelwerk der großen Eiche – alles, was im näheren Umfeld des Großteiches mit seinen beiden Inseln kreucht und fleucht, ist es wert, die Hauptrolle im Film zu spielen. „Die Schwalben saßen zwei Wochen lang auf dem Scheunentor und bettelten um Einlass. Na gut, sagte ich, dann bauen wir euch ein Fenster“, entschied Ute Kniesche. Helfen wir der Natur, hilft sie uns – das ist einer ihrer Lieblingssprüche.

Auch das Detail zählt

Es ist die Liebe zum Detail, die den Vortrag zum Erlebnis macht: Der Fischadler im Flug, den Karpfen in den Fängen. Die Blaumeise nach dem Regen bei der „Morgentoilette“. Die Waldohreule im Geäst. Kniesche tarnt sich nicht, taucht auch nicht im Zelt ab, sie steht mitten im Gewimmel. Ihre größte Sorge: Auf den Auslöser zu drücken und das Objekt der Begierde dadurch zu verschrecken. „Es ist oft so still, dass ich mir einbilde, selbst der Klick könnte stören – die Ruhe und die Rehe.“

Von Haig Latchinian