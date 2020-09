Fremdiswalde trauert und nimmt Abschied von Inge John

Grimma/Fremdiswalde

Fremdiswalde trauert um Inge John, die sich Zeit ihres Lebens im Dorf engagierte. Sie starb am 6. September im Alter von 79 Jahren. Zur Trauerfeier am Sonnabend werden viele Menschen Abschied von ihr nehmen.

Weggefährten würdigen engagierte Frau

Weggefährten würdigen Inge John als unermüdlichen Fremdiswalder Lebensgeist. „Es heißt, jeder Mensch sei ersetzlich. Aber die Lücke, die Inge hinterlässt, wird schwer zu schließen sein“, sagt die Vorsitzende der Ortsgruppe Fremdiswalde/Golzern der Volkssolidarität, Annelie Lauchstädt. „ Inge wird tiefe, positive Spuren hinterlassen“, trauert auch Jana Mundus, die Vorsitzende des Dorf- und Heimatvereins Fremdiswalde. Sie sei immer ein freundlicher und aufrichtiger Mensch gewesen. „Ich bin sehr dankbar für das, was ich bei ihr lernte“, blickt Andrea Pfeifer, die Chefin der Laienspielgruppe, zurück.

Mitten im Weltkrieg geboren

Inge John wurde 1941 geboren und wuchs in Cannewitz auf. Der Vater blieb im Krieg, die Mutter hatte allein mit drei Kindern bis in die 1950er-Jahre hinein eine schwere Zeit. Bereits im Alter von 14 Jahren nahm Inge John am Leipziger Institut für Lehrerbildung ihre Ausbildung zur Grundschullehrerin auf. Nach dem erfolgreichen Abschluss begann sie als blutjunges Mädchen an der Grundschule Fremdiswalde zu unterrichten – es sollte eine berufliche Liebe fürs Leben werden. Inge John blieb bis zur Schulschließung im Jahr 2000 Lehrerin an der Bildungsstätte ihres Heimatortes – und brachte Generationen von Kindern nicht nur das Einmaleins bei. „Die Kinder liebten und achteten sie“, weiß Annelie Lauchstädt.

1962 heiratete Inge John ihren Mann Gerhard, ebenfalls Grundschullehrer von Beruf. Der 81-Jährige trauert nun um seine Frau ebenso wie die drei Kinder um ihre Mutter. Der Ehe waren 58 Jahre vergönnt.

Zunehmendes Engagement nach der Wende

Mit der Hochzeit nebst Umzug wurde Fremdiswalde zur Heimat von Inge John. Bereits zu DDR-Zeiten war sie Mitglied in der Ortsgruppe der Volkssolidarität. Nach der Wende engagierte sie sich dann zunehmend im Dorf und fand mit Eintritt in den Ruhestand auch die nötige Zeit.

Inge John vor der Laienspielgruppe. Quelle: Privat

So rief sie im Jahr 2000 die Laienspielgruppe mit ins Leben, damit die lange Tradition von Theateraufführungen in Fremdiswalde trotz der Schulschließung Fortbestand hat. Acht Jahre lang stand sie federführend vor den kleinen Mimen und studierte zur 675-Jahr-Feier 2005 auch das bislang einzige Stück mit Erwachsenen ein – das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Andrea Pfeifer, die schon in der Schulbank vor Inge John saß, übernahm dann die Gruppe: „Sie war mir beim Übergang eine riesige Stütze, in ihre großen Fußstapfen zu treten.“

Frauenchor Fremdiswalde ins Leben gerufen

Ebenfalls im Jahr 2000 gründete Inge John den Frauenchor Fremdiswalde, der heute noch als Singekreis existiert. „Bis 2013 sind wir zu allen möglichen Anlässen regelmäßig aufgetreten“, erinnert sich Annelie Lauchstädt. In der Hoch-Zeit sangen 28 Frauen mit. Die Chorchefin vertonte auch eines der zwei Fremdiswalder Heimatlieder neu – „Meine Heimat Fremdiswalde“. Der Singekreis und der Männerchor werden es zur Trauerfeier am Sonnabend vortragen.

Ehrenmitglied im Dorf- und Heimatverein

Inge John war viele Jahre Mitglied und zuletzt Ehrenmitglied im Dorf- und Heimatverein. „Sie hat sich sehr dafür ins Zeug gelegt, dass nach der Schließung das Schulgebäude nicht verfällt, sondern weiter genutzt werden kann“, anerkennt Jana Mundus. Aus der Bildungsstätte entstand das Dorfgemeinschaftshaus. Die Vereinschefin wartet auch mit einer kleinen Episode auf: „ Inges freundliche Art zeigte sich beim Festumzug 2005, als sie mit blau verschmiertem Mund ihren Heidelbeerkuchen verteilte.“ An der Dorfchronik arbeitete sie ebenfalls mit.

Fremdiswalde trauert um Inge John. Das rührige Dorfmitglied starb jetzt im Alter von 79 Jahren. Sie leitete viele Jahre den Frauenchor. Quelle: Privat

Inge John engagierte sich zudem in der Ortsgruppe der Volkssolidarität und wurde dafür mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Sie brachte sich mit Ideen für die Senioren ein, „und wenn ich Hilfe brauchte und fragte, Inge war da“, würdigt Annelie Lauchstädt. Die Stadt Grimma zeichnete die Fremdiswalderin ebenfalls für ihre Ehrenamt aus. Dabei wollte sie nie im Vordergrund stehen.

Nun ruhen ihre Hände, Inge John wird dem Dorf fehlen. Die Trauerfeier findet am 12. September ab 11 Uhr auf dem Friedhof Fremdiswalde statt.

Von Frank Prenzel