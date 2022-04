Fremdiswalder Landwirt enttäuscht über „Verweigerungshaltung“ der Grünen

Landkreis Leipzig/Grimma

„Haben Sie Mut zum Aufbruch! Setzen Sie ein Zeichen für eine regionale, nachhaltige und zukunftssichere Landwirtschaft!“ Mit einem Brandbrief hatte sich der Fremdiswalder Paul Kompe in der Vorwoche an Sachsens Staatsminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Grüne) gewandt.

Auf der Agrarministerkonferenz sollte sich dieser unter anderem für den Wegfall der Zwangsbrache von vier Prozent der Ackerfläche stark machen: „Bereits ein Hektar Weizen bedeutet Brot an 365 Tagen für 100 Menschen“, verdeutlicht Kompe, Sachsenchef von „Land schafft Verbindung“.

Bauern: Ernten drohen wegzubrechen

Deutschland müsse sich schnellstens unabhängiger von Krisenherden machen, so Kompe. Fast 30 Prozent der weltweiten Weizen-Exporte stammten bisher aus der Ukraine und Russland. Hinzu kämen hohe Weltmarktanteile bei Gerste, Mais und Sonnenblumenöl. Durch den Krieg drohten diese Ernten einzubrechen.

Der Fremdiswalder Landwirt Paul Kompe ist sächsischer Vorsitzender von „Land schafft Verbindung“. Quelle: Thomas Kube

Das wiederum führe zu Engpässen und Verteilungskämpfen. „Leidtragende sind vor allem Länder in Nordafrika und im Nahen Osten, die größtenteils auf Getreideimporte aus Russland und der Ukraine angewiesen sind“, sagt Kompe. Weil die Lieferungen unbezahlbar würden, drohten Hungersnöte. Währenddessen ließen wir Flächen verunkrauten, schimpft Kompe.

Minister: Wir haben kein Mengenproblem

Es dürfe jetzt keine Rolle rückwärts geben, entgegnet Sachsens Agrarminister Günther: „Hunger bekämpfen wir nicht, indem wir ökologische Ruhezonen und Puffer für Artenvielfalt für den Anbau freigeben. Wir haben kein Mengenproblem. Sondern Hunger entsteht durch fehlende Kaufkraft und dysfunktionale Märkte.“

Außerdem lägen die zusätzlichen Produktionskapazitäten, wenn Stilllegungsflächen bebaut würden, im Zehntel-Prozent-Bereich. Der Schaden für Umwelt und Artenvielfalt wäre hingegen enorm. Günther: „Stoppen wir Klimakrise und Artensterben nicht, riskieren wir Ertragsausfälle und die Sicherheit der Lebensmittelversorgung weit in die Zukunft.“

Keine Rolle rückwärts

Es sei schädlich und gefährlich, den Krieg in der Ukraine zum Vorwand zu nehmen, wichtige Trendwenden für Klimaschutz zurückzudrehen, sagt Günther. Genauso sehen es auch die grünen Amtskollegen sowie sein Parteifreund und Bundesagrarminister Cem Özdemir. Sie wollen auf den Brachflächen lediglich den Anbau von Futtermitteln gestatten.

Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) ist Umweltminister von Sachsen. Quelle: dpa

Nach kontroversen Beratungen konnten sich die Agrarminister in Magdeburg nicht über eine gemeinsame Linie im Umgang mit sogenannten ökologischen Vorrangflächen einigen. Ein gemeinsames Ergebnis gebe es nicht, hieß es nach der Frühjahrstagung der Agrarministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt.

Ökologische Flächen kein Selbstzweck

Die unions- und SPD-geführten Länder sprachen sich dafür aus, die Brachflächen zeitweise auch für den Anbau für Lebensmittel freizugeben. Angesichts drohender Nahrungsmittelengpässe hatte die EU-Kommission zuvor eine temporäre Bewirtschaftung erlaubt. Am Freitag soll im Bundesrat eine finale Entscheidung getroffen werden.

Ökologische Flächen seien kein Selbstzweck, betont Günther: „Drei Jahre Dürre in Folge haben in Sachsen gezeigt, wie wichtig Strukturen in der Landschaft sind, die heißem, trockenem Wind etwas entgegensetzen, wie wichtig Humusbildung und Blühflächen für Insekten und Artenvielfalt sind.“

Leserin: Argumentation von vorgestern

LVZ-Leserin Thea Siegert aus Grimma unterstreicht das: „Es sind die letzten Flurflächen in unserem ausgeräumten Offenland, wo Insekten, Feldlerche, Hase und andere noch einen Lebensraum haben. Von verunkrauteten Flächen zu sprechen, ist eine vorgestrige Argumentation.“ In Krisenzeiten hätten Biene und Co. leider keine ausreichende Lobby.

Jens Haubner aus Nitzschka ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands. Quelle: Andreas Döring

Der Nitzschkaer Jens Haubner, Muldentaler Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, wundert sich, wenn man einerseits derart über Krieg und Nahrungskrise debattiere, andererseits bester Ackerboden wie in der Magdeburger Börde oder in der Parthenaue in Bauland umgewandelt werde.

Enttäuscht über „Verweigerungshaltung“

Wie berichtet, hatte sich Paul Kompe von „Land schafft Verbindung“ gemeinsam mit Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Bauernverbandes, und Hartwig Kübler vom Verein „Familienbetriebe Land und Forst“ mit Forderungen an die Agrarministerkonferenz gewandt. Kompe: „Ich bin enttäuscht über die Verweigerungshaltung der Grünen.“

Am Ende sei man europaweit das einzige Land, dass Flächen stilllegen müsse, befürchtet der Fremdiswalder. Er bezeichnet die Argumentation als „ideologisch motiviert“. Er frage sich, wie man es in diesen unsicheren Zeiten mit seinem Gewissen vereinbaren könne, Ackerland unbestellt zu lassen: „Es geht auch um kommende Ernten!“

Von Haig Latchinian