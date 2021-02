Fremdiswalder Tischlerei exportiert Brotformen in die ganze Welt

Grimma/Fremdiswalde

Schuster, bleib’ bei deinem Leisten. Von wegen. Wenn sich Tischlermeister Timo Pfütze an diese oft zitierte Weisheit gehalten hätte, er wüsste heute nicht, womit er seine Brötchen verdienen könnte. Der Fremdiswalder musste sich immer wieder neu erfinden. Und stieß in eine Marktlücke! Seine Brotformen aus Peddigrohr und Rattan gehen seither in alle Welt. Als ob das nicht schon Grund genug zum Feiern wäre, begeht der Fremdiswalder Familienbetrieb jetzt auch noch 90-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch!

Ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, in England, Irland und Bulgarien, sogar bis Amerika und Dubai – überall sind die Backkörbe heiß begehrt. Die guten Stücke, in die der geknetete Teig zur letzten Formgebung wandert, sind individuell auf die Kunden zugeschnitten – kommen etwa mit Initialen, Sternen und Herzen daher. Das Auge isst eben mit! Messen in Hamburg, Berlin oder München sind das perfekte Sprungbrett für die Fremdiswalder, die Onlineshops, Bioläden, aber auch Privatpersonen beliefern.

Tischlermeister erfindet sich immer neu

Dabei hatte der heute 53-jährige Meister seines Faches zunächst genau dort weiter gemacht, wo sein Vater Ewald 1998 aufgehört hatte. Auch er produzierte anfangs Fenster und Türen: „Sehr schnell aber merkte ich, dass damit kein Staat mehr zu machen war. Die Leute wollten es möglichst billig haben, kauften lieber von der Stange.“ Kurz: Sein Handwerk hatte keinen goldenen Boden mehr. Also orientierte er sich um. Er ging nach Mittelfrankreich und heuerte im Innenausbau von Schiffen an. Zehn Jahre zauberte er Möbel in „schwimmende Nussschalen“.

Zeitgleich managte seine Frau Ute (52) zu Hause in Fremdiswalde die Produktion von Brotformen. Inzwischen läuft das Geschäft so gut, dass beide in der heimischen Werkstatt zusammen werkeln können. Täglich stellen sie bis zu 50 Formen her, dazu Pizzabretter und Backrahmen. Die Familie wohnt in der Nummer 44, in jenem Gebäude, in dem Großvater Erhard Pfütze 1931 die Tischlerei gründete. 1974 übernahm dessen Sohn Ewald. Der arbeitete bereits in der gegenüber befindlichen Werkstatt, die 1961 hinzukam.

Noch kein Nachfolger in der Familie

Ute und Timo haben fünf Kinder. Ein Nachfolger für die Tischlerei sei nicht darunter, sagen die Eheleute. Konrad, mit 32 der älteste, ist Logistiker, Simon, 29, ist Landwirt auf dem Schicketanzhof, Wiebke (23) gelernte Steuerfachangestellte und Mechthild (17) macht in diesem Jahr ihr Abi. Bliebe noch Robert, der mittelste, 28, studierte Schiffbau und ist für ein Ingenieurbüro tätig, das in Diensten mehrerer Werften steht: „Klar, wie alle meine Kinder hatte auch er mich damals in den Ferien oft in Dijon besucht“, sagt der Vater.

Boot- und Messebau sei nach wie vor zweites Standbein, betont Timo Pfütze. Es sei besser, nicht alles nur auf eine Karte zu setzen: „Das zeigt sich gerade in der Pandemie“, fügt er hinzu. „Wer will heutzutage schon Yachten bauen?“ Umso wichtiger seien die Brotformen. Die hätten derzeit das absolute Prä. Das dafür nötige Peddigrohr beziehen die Fremdiswalder aus Indonesien. Alles habe seinen Preis: „Der hat sich in 18 Jahren vervierfacht“, sagt Ute Pfütze. Und doch lohnt es sich: Mit vereinten Kräften! Haferkorns in Grimma backen die Musterbrote für Messen.

Brot selber backen wird immer schicker

Längst schwören auch andere regionale Anbieter auf Brotformen aus Fremdiswalde: Fischers Bäckerei im Lossatal etwa, aber auch die Herzensbäckerei in Klipphausen. Zudem backen immer mehr Leute ihr Brot zu Hause.

90 Jahre Tischlerei Pfütze – für den Betrieb nur ein Meilenstein: „Wir wollen natürlich die 100 Jahre voll machen und nicht nur die!“, schauen Ute und Timo Pfütze nach vorn. Und wer weiß: Vielleicht findet sich in der Familie bis dahin ja doch noch ein Nachfolger. Schließlich sind die beiden schon jetzt vierfache Großeltern.

Von Haig Latchinian