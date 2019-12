Fremdiswalder führen Märchen auf

Grimma/Fremdiswalde

Die Laienspieler Fremdiswalde stehen in den Startlöchern für die diesjährigen Aufführungen. Diesmal spielen sie „Das tapfere Schneiderlein“ mit Finn Lichtenberger in der Hauptrolle und Pia Lichtenberger als Prinzessin. Premiere ist am 8. Dezember, zur Weihnachtsfeier der Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt, danach folgen drei öffentliche Auftritte im Landgasthof Fremdiswalde für alle Märchenfreunde aus nah und fern. Schon seit Anfang September proben die Laienspieler regelmäßig. Sie haben wieder tolle neue Kulissen gestaltet, schöne Kostüme zusammengestellt und mit diversen Geräuschen und Musik eine wunderbare Umrahmung für die diesjährige Inszenierung geschaffen.

Termine der öffentlichen Aufführungen im Landgasthof Fremdiswalde: 15. Dezember, 17 Uhr, nach dem Fremdiswalder Weihnachtsmarkt; 3. Januar, 18 Uhr; 4. Januar, 15 Uhr

Von LVZ