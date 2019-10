Fremdiswalder sorgt sich um Zustand der Straße nach Gornewitz

Grimma/Fremdiswalde

Der Fremdiswalder Kfz-Mechaniker Gerth Winkler ist als kritischer Zeitgeist bekannt. Regelmäßig wendet er sich an Behörden und Politiker, damit Missstände in seinem Dorf aus der Welt geschafft werden. Und der inzwischen 62-Jährige ist keiner, der dabei locker lässt. So ist es seinem Ankämpfen mit zu verdanken, dass im Sommer vorigen Jahres die schmale Kreisstraße 8323 zwischen Fremdiswalde und Gornewitz fünf Ausweichstellen, drei ausgebaute Kurven und eine erneuerte Entwässerung erhalten hat. Bei einem Termin in Fremdiswalde im Juni 2017 hatte Landrat Henry Graichen (CDU) diesen Lösungsvorschlag in Aussicht gestellt, damit Fahrzeuge besser einander vorbei kommen.

Arbeiten des Landkreises kosteten 260.000 Euro

Doch auch wenn der Landkreis für diese Arbeiten Fördermittel im Rahmen der Richtlinie Kreisstraßenausbau in Höhe von rund 260.000 Euro eingesetzt hat, lässt Winkler das Ergebnis nicht ruhig schlafen. „Die Ausweichstellen sind gut und schön, doch man könnte mit wenig Mittel die Straße verbreitern“, gibt er zu verstehen. Denn die Situation an der wichtigen Verkehrsader nach Nerchau ist in seinen Augen nicht viel besser geworden. „So wie jetzt, kann es nicht bleiben. Es ist zu gefährlich“, betont der Betreiber einer Kfz-Werkstatt.

Der selbstständige KfZ-Mechaniker Gerth Winkler sorgt sich um den Zustand der Kreisstraße zwischen Fremdiswalde und Gornewitz. Zwar wurden 2018 wie hier Ausweichstellen errichtet, doch die Straße bleibt schmal und gefährlich. Quelle: Frank Prenzel

Winkler steigt ins Auto und fährt raus. Noch vor der Wende sei die Straße zwischen Fremdiswalde und Gornewitz erhöht worden, erzählt er. Dabei habe sie auch ihre ursprüngliche Breite verloren. Jetzt misst die Fahrbahn etwa 3,50 Meter, weiß Winkler und sagt: „Standard sind 5,50 Meter.“ Zwei normale Personenkraftwagen kommen auf dem Asphalt nicht aneinander vorbei, wenn sie sich außerhalb der neuen Ausweichstellen treffen. Sie müssen dann mit den Reifen auf den unbefestigten Randstreifen.

Bis zu 10 Zentimeter hohe Kante zum Bankett

Winkler steigt aus und hält an einer Stelle den Zollstock an. Das Bankett fällt hier von der Teerkante zehn Zentimeter ab. Das ist an vielen Stellen der Straße so und laut Winkler kreuzgefährlich, wenn die Reifen auf den Abbruch kommen – vor allem für Zweiräder aber auch für Autofahrer. Hinzu kämen von schweren Lastern verursachte Rinnen auf der Fahrbahn, in denen sich Wasser sammelt. Bei Frost gefriere das, nennt Winkler eine weitere Gefährdung. Die Entwässerung der Straße funktioniere nicht überall.

An vielen Stellen bringt eine bis zu zehn Zentimeter hohe Kante zwischen Fahrbahn und Bankett zusätzliche Gefahr. Quelle: Frank Prenzel

Der 62-Jährige hat den Verkehr auf der Hauptverbindung für die Fremdiswalder beobachtet. Nach seinen Schätzungen kommen hier am Tag 50 bis 70 Pkw ebenso lang wie 20 Busse, bis zu 20 Laster und diverse Landwirtschaftsfahrzeuge. Der Verkehr nehme stetig zu. Aus Winklers Sicht könnte die etwa zwei Kilometer lange Straße mit wenig Aufwand um einen Meter verbreitert werden. „Bei den Ausweichstellen ging es ja auch.“ Dann könnten zwei Autos problemlos aneinander passieren.

„Das müsste sich mal ein Fachmann ansehen“, bekräftigt Winkler. Doch seiner Ansicht nach wäre eine Verbreiterung ohne kompletten Straßenneubau möglich. „Es müsste nur rechts und links jeweils ein halber Meter angeteert werden. Der Untergrund ist vorhanden.“

Winkler : Keine Straße genügt den Ansprüchen

Rund um Fremdiswalde gebe es nicht eine einzige Straße, die den Ansprüchen genügt, ärgert sich Winkler schon lange. Bei der Straße nach Burkartshain helfe nur ein grundhafter Ausbau, und die Straße nach Cannewitz sei noch schmaler und holpriger.

Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux macht auf LVZ-Anfrage bezüglich der Straße von Fremdiswalde nach Gornewitz keine Hoffnung auf baldige Änderung. Nach den Arbeiten im vorigen Jahr seien aktuell keine weiteren Maßnahmen geplant. Der Ausbau der K 8313 zwischen Cannewitz und Fremdiswalde sei hingegen im Finanzhaushalt des Landkreises für 2020 vorgesehen – in Abhängigkeit der Herstellung des Baurechts und der Bewilligung von Fördergeld. „Eine Realisierung 2020 ist jedoch fraglich, da die im letzten Jahr eingereichten Fördermittelanträge des Landkreises noch nicht bewilligt wurden“, so die Behördensprecherin.

Von Frank Prenzel