Fridays-for-Future-Aktivisten sammeln Müll in Grimma

Grimma

Die Ortsgruppe Grimma der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future startet am 21. September ihre erste Müllsammelaktion in der Stadt. Los geht es einer Information zufolge um 14 Uhr am Hundestrand der Mulde. Wenn dort alles sauber ist, wollen die Aktivisten das Schwanenteich-Areal entmüllen und zuvor im Park ein „klimafreundliches, also veganes Picknick“ halten. Am Ende „werden die vollen Müllsäcke zum Nikolaiplatz gebracht, wo sie später von der Stadt abgeholt und entsorgt werden“, informiert Sprecherin Mira Zieger. Spätestens gegen 18 Uhr sei die Aktion beendet. Jeder Teilnehmer könne aber kommen und gehen, wann er will.

Organisatoren hoffen in Grimma auf viele Mitstreiter

Die Organisatoren hoffen, dass viele Aktivisten kommen und die Ärmel hochkrempeln, „um Grimma sauberer zu halten und zu zeigen, was Fridays for Future alles kann“. Für Material sei gesorgt, Gartenhandschuhe oder Greifer sollte aber jeder selbst mitbringen – ebenso leckere vegane Sachen und Besteck für die Stärkung beim Picknick.

Aktionswoche gegen Müll und für besseres Klima geplant

Der Sonnabend ist bewusst für das Müllaufsammeln gewählt. Der 21. September ist der sogenannte World Cleanup Day, eine Aktion, bei der laut Zieger im vorigen Jahr in über 150 Ländern 17 Millionen Menschen etwas „gegen das globale Müllproblem“ taten. Da am 20. September das Klimakabinett der Bundesregierungen tage und am 23. September der Climate Action Sumit der UN stattfinde, sei am Sonnabend auch Start der Fridays-for-Future-Aktionswoche mit dem Namen „Week4Climate“. Zieger zufolge wurde jedem Tag der Woche ein Themengebiet mit den Buchstaben von „Climate“ zugeteilt, zu dem es Demonstrationen geben wird. Die ersten Aktionen am Sonnabend fänden unter dem Motto „Clean oceans“ statt, weshalb es für die Grimmaer Jugendlichen noch besser gepasst habe, eine Müllsammelaktion zu organisieren.

Grimmaer Aktivisten wehren sich gegen Schulschwänzer-Vorwurf

Die Zwillinge Mira und Nora Zieger, die das Schulzentrum in Großbardau besuchen, und ein paar andere Jugendliche beteiligten sich in diesem Jahr schon am Subbotnik in Grimma, sammelten dabei Müll im Park auf, der acht Säcke füllte. „Leider sah es zwei Wochen später wieder fast genauso schlimm aus“, bedauert Mira Zieger. Fridays-for-Future-Gegner hätten nach der ersten Demonstration der Bewegung am 30. August in Grimma den Aktivisten im Netz vorgeworfen, nur die Schule schwänzen und selbst nichts tun zu wollen. „Viele meinten, wir sollen mal außerhalb unserer Schulzeit was Sinnvolles machen wie Müll einsammeln“, so das Ortsgruppen-Mitglied. „Wenn wir die Aktion am Sonnabend auch ohne diese Vorwürfe gemacht hätten, ist dieser Tag ideal, um das Gegenteil zu beweisen.“

Von LVZ