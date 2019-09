Trebsen

Im großen Saal der Trebsener Sport- und Kulturstätte „ Johannes Wiede“ kann im Moment niemand schwofen. Da, wo früher der Boden beim Tanze unter den Füßen wippte, spannt sich jetzt ein Gerippe aus Holzbalken durch den Raum, dessen Hohlräume mit Schlacke verfüllt sind. Das ortsansässige Kolbert Raumstudio hat das gesamte Parkett entfernt. Es soll durch ein neues ersetzt werden.

Viel Zeit bleibt den Handwerkern nicht. Sie haben die Schulanfangsfeier abgewartet und müssen nun bis zum 31. Oktober zum Abschluss kommen, damit im November die Narren einziehen können. „Die 275 Quadratmeter altes Parkett entsorgt die beauftragte Firma“, erläutert Bauamtsleiter Steffen Wahle. „Wegen der Lackierung darf es dem Wirtschaftskreislauf nicht mehr zugefügt werden.“

Baukosten steigen

Es war ohnehin durch die mehrfache Aufbereitung so dünn geworden, dass es sich nicht noch einmal herrichten ließ. Deshalb hatte sich die Stadt bereits 2016 für die Radikalkur entschieden. Die Kostenschätzung, die sie damals veranlasste und auf deren Basis der 75-prozentige Zuschuss durch das Investprogramm „Brücken in die Zukunft“ berechnet wurde, hat sich aber überholt. „Durch die Steigerung der Baukosten sank der Fördersatz etwas, was zu Mehrausgaben für die Stadt führt“, räumt Wahle ein.

Neuer Fußboden schwingungsfrei

Dafür erhalten die Trebsener aber nach seinen Worten ein Stabparkett aus Eiche, das im Gegensatz zum vorherigen, welches freischwingend verlegt war, nicht mehr unter der Belastung federt. Als Nächstes werden die Kolbert-Mitarbeiter 25 Millimeter starke Grobspanplatten, in Fachkreisen OSB-Platten genannt, auf die Bodenbalken aufkleben und zusätzlich verschrauben. Erst darauf wird das Parkett aufgeklebt.

Leuchter werden überarbeitet

Weil der Saal nun einmal zur Baustelle geworden ist, bot es sich an, im gleichen Zuge die vier kleinen und den großen Kronleuchter aufarbeiten zu lassen. Sie waren zu DDR-Zeiten aufgehängt worden, die Verkabelung stammte sogar aus der Zeit der Einweihung der Kulturstätte im Jahre 1930. In der Leuchtenmanufaktur Wurzen erhalten sie eine neue Oberflächenlackierung im französischen Gold und werden mit LEDs bestückt.

Schon viele Investitionen getätigt

59 900 Euro fließen ins Parkett und in die Leuchter, zwischendurch waren sogar noch höhere Summen befürchtet worden. Als Fördermittel erhält die Stadt 45 000 Euro. Nicht die einzigen Investitionen der vergangenen Jahre. 2015 war die Sport- und Kulturstätte für 376 547 Euro brandschutztechnisch auf Vordermann gebracht worden, 2016 kam ein Außenlift hinzu. Zuletzt wurden rund 200 000 Euro ausgegeben, um die Beregnungsanlage des großen Fußballfeldes von drei auf elf Unterflur-Regner erweitern sowie die Pumpen- und Regelungstechnik erneuern zu lassen. Außerdem erhielten für das Geld die Tartanbahn, das eingezäunte Kleinspielfeld und die Weitsprunganlage neue Kunststoffschichten.

Sanitäranlagen bedürfen der Erneuerung

Dabei soll es nicht bleiben. Steffen Wahle schwebt vor, in den nächsten Jahren im Sportbereich des Untergeschosses die Duschen und Toiletten sanieren zu lassen. „Nötig ist es, dort auch eine Behindertentoilette zu schaffen“, sagt er und dämpft zugleich vorschnelle Erwartungen: „Das passiert aber nicht von jetzt auf gleich.“

Von Frank Pfeifer