Grimma

Seit Jahren erfreut sich der Frischemarkt in der Klosterkirche Grimma großer Beliebtheit. Für viele Grimmaer und Gäste scheint es nicht ungewöhnlich zu sein, in einem Gotteshaus einzukaufen. Im Gegenteil, sie nehmen das Angebot gerne an.

Markt, Konzerte und Ausstellungen in Grimmaer Klosterkirche

Peter Schäfer und seine Frau nutzen die Einkaufsmöglichkeit gerne, sei sie doch unabhängig vom Wetter. „Ich finde es eine gute Idee, die Halle auf diese Weise zu nutzen. Sonst finden hier auch kulturelle Veranstaltungen statt, von Konzerten bis Bilderausstellungen.“

Petra und Sieglinde Fuhrmann gönnen sich am Stehtisch eine kleine Pause. „Es ist doch etwas Schönes, hier einzukaufen. Gerade in der Sommerzeit ist der Raum angenehm temperiert.“ Was ihr aber besonders gefalle, so Petra Fuhrmann, sei der persönliche Kontakt zu den Händlern. Anders als an der Supermarktkasse komme man hier noch miteinander ins Gespräch oder wechsele zumindest ein paar Worte.

Regionale Produkte von Grimmaern gut angenommen

Für Sieglinde Fuhrmann ist es nicht nur der Einkauf von Obst, Gemüse und Wurstwaren oder das Frühstück, was gefällt, vielmehr treffen sie auch auf Bekannte, die ebenso die Gelegenheit zum Einkaufen nutzen. „Für mich ist es wichtig, dass die Händler regionale Produkte anbieten und außerdem sind die Waren frisch“, stellt die Kundin immer wieder fest.

Naturkosthändlerin Eva Kielau möchte den kleinen Markt in der Klosterkirche nicht missen. „Ich habe den Eindruck, hier kommen sich die Leute näher. Im Sommer sind zwar bedingt durch die Urlaubszeit etwa ein Viertel weniger Händler da, doch das scheint der Beliebtheit an dem Markt keinen Abbruch zu tun. Es kommen nach wie vor viele Leute, die hier gern einkaufen.“ Auch sie habe über die Jahre hinweg ihre Stammkundschaft.

Bennewitzer Bürsten-Eggi erstmals in Grimma

Bürstenmacher Egmont Findeisen aus Bennewitz, besser als „Bürsten-Eggi“ bekannt, bietet das erste Mal in der Klosterkirche seine Ware feil. „Ich bin über den regen Zuspruch angenehm überrascht.“ Der Händler findet gut, dass der Markt in einem schönen historischen Ambiente stattfindet, was manchem Besucher erst beim näheren Betrachten auffällt. Zudem sei man vom Wetter unabhängig, was nicht so oft vorkommt. „Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist mir auch wichtig“, hebt Findeisen weiter hervor.

Von René Beuckert