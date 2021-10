Frisches Grün in Altenhain – ein rundes Dutzend Bäume für die Birnenallee

Trebsen/Altenhain

Mit einer Pflanzaktion sorgten am Sonnabend engagierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Altenhain für mehr Grün im Ort. Entlang der Birnenallee kam ein rundes Dutzend frischer Bäume in die Erde. „Die passen perfekt hin, wir haben hier Gellerts Butterbirne, die gute Luise sowie die Konferenzbirne“, erklärte Ortsvorsteherin Katrin Kamm.

Fleißig, fleißig: Marion Pause bringt Holzpfähle herbei. Quelle: Bert Endruszeit

„Das sind alles alte Sorten“, verriet Elke Wadewitz, die zu den fleißigen Helferinnen und Helfern gehörte, die die Bäumchen samt Wühlmausgitter einpflanzten. „Die Birnenallee ist ein vor vielen Jahren aufgeschütteter Damm“, wusste Volker Killisch vom örtlichen Heimatverein zu berichten.

Einpflanzen allein genügt nicht

„Die Augustiner-Mönche hielten vom frühen Mittelalter bis zur Reformation in den hiesigen Teichen Karpfen. Zugeschüttet wurden die Gewässer dann 1848, damals gab es Fördermittel für die Schaffung von landwirtschaftlichen Nutzflächen.“ Auch diesmal fließen gewissermaßen Fördermittel, denn mit dem Einpflanzen ist es nicht getan.

Bei der Arbeit: Peter Seidel mit Enkel Ole. Quelle: Bert Endruszeit

Über ein Programm konnten interessierte Altenhainer eine Baumpatenschaft übernehmen. Auch Sponsoren meldeten ihre Bereitschaft zur Hilfe. So wurde nicht nur das Grün bezahlt, sondern auch die anschließende Bewässerung. „Diese Aufgabe können wir dann an Dienstleister vergeben. Denn Privatleute können die nötige Wasserversorgung niemals allein schaffen“, sagte Marion Pause vom Heimatverein.

Weitere Aktionen sind geplant

Die jetzige Pflanzaktion soll nicht die letzte gewesen sein. In Zusammenarbeit mit der Trebsener Stadtverwaltung werden weitere geeignete Flächen gesucht. Am Sonnabend gab es übrigens in Altenhain eine weitere Pflanzung – eine Familie hatte im Rahmen einer privaten Aktion einige „Wühlmausopfer“ durch neue Bäumchen ersetzt. „Denn in diesem Jahr hatten wir hier kein Wasserproblem, dafür aber eines mit Wühlmäusen“, so Marion Pause.

Michel Heller macht sich mit seiner Tochter Fabienne nützlich. Quelle: Bert Endruszeit

Mit den unter Fachleuten „Straßenbegleitgrün“ genannten Bäumen kennt sich Kristina Seidel aus. „Solche Pflanzungen werden immer schwieriger, denn oft fehlen dafür die notwendigen Flächen.“ Häufig seien dann aufwendige Genehmigungsverfahren erforderlich.

Von Bert Endruszeit