Frohburg: Besitzer von Rittergütern und Herrenhäusern im Austausch

Landkreis Leipzig

Im Frohburger Schloss fiel jetzt der Startschuss für ein Kooperationsprojekt, das Besitzer von Rittergütern und Herrenhäusern zusammenbringen soll. Eingeladen hatten der Tourismusverein Borna und Kohrener Land sowie das Regionalmanagement der Leader-Region Leipziger Muldenland. Die Veranstaltung führte Besitzer von elf historischen Gemäuern zusammen.

Nach den begrüßenden Worten von Regina Heinze, Geschäftsstellenleiterin des Tourismusvereins, und Bürgermeister Wolfgang Hiensch wurde der Projektansatz vorgestellt. Ziel ist die Etablierung eines Netzwerkes im Rahmen zweier Workshops und abschließend, zum Ende des Jahres, die Erstellung einer touristischen Übersichtskarte. Das Kartenmaterial soll Informationen zu ehemaligen und bestehenden Rittergütern geben, seien sie in öffentlicher oder privater Hand. Auf der Rückseite sind Flächen für die Präsentation der Anwesen eingeplant. Zukünftig ist angedacht, in einem Begleitheft die Rittergüter noch näher zu beschreiben.

Verknüpfung zum Park- und Gartennetzwerk

Eine gute Verknüpfung ist zudem zum Park- und Gartennetzwerk möglich, welches Kati Lange vom Regionalmanagement Leipziger Muldenland vorstellte. Dank Leader-Förderung konnte für das Projektmanagement Park- und Gartennetzwerk eine Personalstelle über die Dauer von zweieinhalb Jahren finanziert werden. Diese beschäftigte sich intensiv mit der Besichtigung, Analyse und Kategorisierung von insgesamt 58 Gärten, meist angegliedert an ein Rittergut oder Schloss. Die Parkbesitzer erhielten zur Qualifizierung einen Maßnahmenkatalog ausgehändigt, der ihnen die Stärken und Schwächen ihrer Grünfläche aufzeigt und Handlungsempfehlungen beispielsweise in den Bereichen Botanik, Mobiliar, Gastronomie oder Winterattraktivität gibt.

Im Frohburger Schloss finden regelmäßig Ausstellungen statt. Quelle: Museum

Angebote für regionale Tagestouristen

Die gesamte Studie ist allen beteiligten Regionalmanagements präsentiert worden und erfuhr zahlreiche Veröffentlichungen in der Presse, sodass die historischen Gärten wieder in den Fokus gerückt wurden. Experten und Touristiker waren in die Maßnahmen eingebunden und konnten sich im Rahmen verschiedener Workshops der Produktentwicklung widmen. Es entstanden Angebote, die auf den regionalen Tagestourismus abzielen. Für eine überregionale Vermarktung reichten die Bausteinkomponenten jedoch noch nicht aus.

Die Auftaktveranstaltung im Schloss Frohburg war die erste Gelegenheit für die Vertreter der Rittergüter und Herrenhäuser, sich kennenzulernen und zu Projekten und Herausforderungen auszutauschen. Dabei waren die Personen hinter den Objekten so unterschiedlich wie auch die Ansätze. Es kamen Mitglieder von Vereinen, Bürgermeister sowie Privateigentümer mit oder ohne touristische Interessen zusammen. Im Einzelnen stellten sich die Teilnehmer mit ihren Projekten vor.

Das Rittergut Kössern zählt zu den architektonischen Perlen im Leipziger Muldenland. Quelle: Regina Katzer

Übersichtskarte zu Rittergütern und Herrenhäusern geplant

Fazit nach zwei Stunden lebendigen und intensiven Austauschs: Die geplante Übersichtskarte soll erstellt werden und auch digital zur Verfügung stehen. Ein weiteres Treffen ist im Herbst geplant – dann im Leipziger Muldenland. Weitere Besitzer von ehemaligen Rittergütern mit Interesse an Vernetzungs- und Vermarktungsaktivitäten sind herzlich willkommen.

Kontakt für Interessenten: info@tourismus-bk.de oder regionalmanagement@leipzigermuldenland.de

Von sp