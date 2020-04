Frohburg

Weil er sein Vieh auf die Weide treiben wollte, hat am Mittwoch ein Frohburger für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 38-Jährige spannte zwei Seile über die Dorfstraße in Roda, damit seine Kühe nicht nach rechts oder links entwichen konnten.

Diese Seile hatten jedoch keinerlei Kennzeichnung oder farbliche Markierung, weshalb eine Fahrradfahrerin (67) sie nicht erkannte. Die Frau blieb in einem der Seile hängen, stürzte und verletzte sich schwer, woraufhin sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Gegen den 38-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von lvz