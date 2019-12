Frohburger A72-Zubringer: Gegen die Pläne bildet sich Widerstand

Frohburg

Zehn Ordner, die es in sich haben: So umfangreich sind die Dokumente für die neue Bundesstraße 7, die westlich und nördlich von Frohburg den Verkehr aus Ostthüringen und Westsachsen zur Autobahn 72 bringen soll. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens kann sich bis 3. Januar jeder äußern.

Gegen viele Details und gegen das Vorhaben in Gänze formiert sich unter Einwohnern Benndorfs, Bubendorfs und Frohburgs Widerstand. Der Stadtrat stellt in seiner Stellungnahme das Bauvorhaben, mit dem der Autobahnbauer Deges die Errichtung der Anschlussstelle untrennbar verbindet, ausdrücklich nicht in Frage. Allerdings ist die Liste der Korrekturen und Nachbesserungen so lang wie nicht neu. Nicht neu deshalb, weil sich die Kommune in den vergangenen Monaten und Jahren mehrfach klar positionierte – ohne bei Behörden eine Reaktion zu erzielen.

Dörfliches Idyll mit Engstellen: Nicht nur im Bereich der Benndorfer Kirche sind die Straßen sehr schmal. Quelle: Jens Paul Taubert

Hiensch : Die Straße ist nötig

„Ich hätte gedacht, dass 50 Leute von Benndorf im Saal sitzen - mindestens“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Dem war nicht so. Allerdings hatte die Benndorfer Bürgerinitiative noch am Vorabend mit der CDU-Fraktion gesprochen und auf die aus ihrer Sicht verheerenden Folgen einer solchen neuen B 7 für die Benndorfer, die Anwohner der Altenburger Straße, aber auch für Natur und Landschaft insgesamt hingewiesen. Die daraus resultierenden Vorschläge der CDU habe er versucht, in die Stellungnahme der Stadt einzuarbeiten, so Hiensch. „Wir brauchen die Anschlussstelle, aber auch eine Ortsumgehung für Eschefeld. Ich bin der Überzeugung, dass die Anschlussstelle und die B 7 wichtig sind.“ Nicht zuletzt wegen der Impulse für die regionale Wirtschaft. Die Ziel-Termine der Fertigstellung des A-72-Anschlusses 2025 und der Bundesstraße 2030 ließen sich nur halten, wenn im kommenden Jahr Baurecht hergestellt werden könne.

>> Lesen Sie auch: Die Argumente des Bundes

Stadt listet Mängel der Planungen auf

Einige Kritik- und Knackpunkte aus kommunaler Sicht: Die Unterbrechung der Straße Bubendorf - Benndorf wird abgelehnt. Benndorf käme in Insellage; die einzige Zufahrt über den Mindestanforderungen nicht entsprechenden Benndorfer Weg sei der Verkehrslast nicht gewachsen. Der durch Flächenverluste in Existenznot kommende Landwirtschaftsbetrieb Karte dürfe nicht geopfert werden. Ausgleich für Eingriffe in die Natur müssten auf Frohburger Territorium erfolgen. Der Radweg entlang der Altenburger Straße, der Höhe Teichhaus endet, müsse bis Eschefeld verlängert werden. Fest hält die Stadt an ihrer Ablehnung der künftigen Führung der Staatsstraße 51 (alte B 95) zwischen Frohburg und Borna. Ein Kreisel müsse her, nicht die zweifache Unterbrechung durch Ampeln.

>> Lesen Sie auch: Der Bergbau durchkreuzte die Planungen zur B7n

Neubau ändert Verkehrsströme

Außer Frage steht für Michael Franke ( CDU): „Die Bubendorfer und Benndorfer müssen mit Nachteilen rechnen.“ Den Schutz des Betriebes Karte in Benndorf wollte Siegfried Runkwitz (Linke) ausweiten auf den Pferdehof Jakob in Eschefeld, der ähnlich betroffen sei. Zudem erneuerte er seinen Vorschlag, im Zuge von Naturausgleich vergessene Deponien zu sanieren und alte Mäander der Wyhra zu renaturieren. Den geplanten Rückbau der B 7 zwischen Eschefelder Kreuz und Eschefeld zum Wirtschaftsweg nahm Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU) zum Anlass, auf sich ändernde Verkehrsströme zu blicken. Wer von Geithain nach Altenburg wolle, nutze möglicherweise nicht die A 72 und die B 7n, sondern suche sich seinen Weg über die Altenburger Straße. Rico Hiensch (BuW) unterstützte diese Sicht; der Verkehr zwischen Frohburg und Eschefeld werde deutlich steigen. Auch durch Lastwagen, meinte Siegmund Mohaupt ( CDU) - auch wenn die dort heute schon gar nicht fahren dürften.

Bei einer Enthaltung beschloss der Stadtrat die Stellungnahme der Kommune. Bürger haben bis 3. Januar die Möglichkeit, sich gegenüber der Landesdirektion Sachsen zu äußern. Von dieser Chance Gebrauch zu machen, legte der Bürgermeister der Einwohnerschaft aufgrund der Komplexität der Interessen dringend ans Herz.

Von Ekkehard Schulreich