Frohburg

Einen auffälligen Audi A 4 wollte ein Streifenwagen in der Frohburger Peniger Straße am Dienstagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser Kontrolle jedoch entzog sich der Audi-Fahrer und erhöhte seine Geschwindigkeit, als er durch die Ortschaft fuhr. Während der Verfolgung wurde der Besatzung der Halter und Wohnanschrift mitgeteilt. Die Polizei verlor den Wagen aus den Augen, fuhr aber zielgerichtet zur Wohnadresse. Dort fand die Streife das Fahrzeug vor dem Haus und entdeckte dabei den Mann. Dieser flüchtete vor den Gesetzeshütern dann zu Fuß in einen Teich, konnte jedoch ergriffen werden.

Betäubungsmittel waren im Spiel

Es handelte sich um den 33-jährigen flüchtigen Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei sucht insbesondere solche Zeugen, die durch die Verfolgungsfahrt im Straßenverkehr gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244 - 0 zu melden.

Von lvz/kast