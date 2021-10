Frohburg

Mehr als 22 000 Haushalten, aber auch Unternehmen rings um Grimma, Bad Lausick, Geithain, Colditz und Frohburg liefert der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) Trinkwasser. In Kommunen kümmert er sich zugleich um die Abwasser-Entsorgung, unterhält drei Dutzend kommunale Kläranlagen. 1993 schlossen sich Städte und Dörfer zusammen, um das gemeinsam zu organisieren. Wolfgang Hiensch (BuW), Bürgermeister von Frohburg, ist das letzte der Gründungsmitglieder. Er geht Ende November in den Ruhestand. Die LVZ hat mit dem 65-Jährigen zurückgeblickt.

Zu DDR-Zeiten kümmerte sich um Wasser und Abwasser der bezirksgeleitete VEB WAB. Der wurde nach der Wende eine GmbH, ehe die Kommunen selbst die Verantwortung übernahmen. War die Bildung des Versorgungsverbandes 1993 ein richtiger Schritt?

Frohburg gehörte zum Versorgungsbereich Grimma. Deshalb mussten wir dort bleiben, obwohl Borna näher lag. Damals hatten selbst die kleinsten Kommunen hauptamtliche Bürgermeister. Die brauchten eine Struktur und Unterstützung, um das alles zu organisieren. Das Landratsamt Geithain übernahm die Initiative. Der Verband bekam Anlagevermögen übertragen und musste loslegen, vor allem: investieren.

Verabschiedung mit symbolischem Scheck: Der Verbandsvorsitzende und Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (v. l.) sowie Geschäftsführer Lutz Kunath übergeben Wolfgang Hiensch 500 Euro – die der an den Verein Bauernrathaus Prießnitz weiterleitet. Eine Veolia-Spende von 1000 Euro wird für den Ausbau des Sportzentrums Eschefeld genutzt. Quelle: Frank Prenzel

Schmutzige Gewässer – Baustopp für Frohburg

Der Investitionsstau war groß?

In der Tat, vor allem auch die Gewässerverschmutzung. Wir in Frohburg hatten eine besonders schwierige Situation. Kein Einfamilienhaus durfte mehr gebaut werden, weil die alte Kläranlage völlig überlastet war. Es gab eine Blockade-Haltung der WAB zu vielen Überlegungen in Frohburg. Wir mussten handeln.

Das geschah bereits 1992 mit der Gründung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Wyhratal...

...für das Gebiet um Frohburg, Kohren-Sahlis und Narsdorf mit einem Dutzend Kommunen. Wir waren schneller als der Versorgungsverband. 1994 ging unsere Verbandskläranlage in Benndorf in Betrieb. Mit dem AZV Espenhain gibt es einen dritten Verband für die Abwasserbeseitigung in Nenkersdorf, Schönau und im ehemaligen Eulatal. Im VVGG sind wir für die Abwasserbeseitigung nur für Frauendorf beteiligt. Beim Trinkwasser ist der VVGG für Frohburg insgesamt zuständig.

Notleidender Verband erhält Fördermittel

Der Start des Versorgungsverbandes stand unter keinem guten Stern. Der Freistaat stufte ihn bald als notleidend ein. Was war schief gelaufen?

Der entscheidende Punkt war immer, wie die unaufschiebbaren Investitionen in neue Kläranlagen und Netze zu bezahlen sind. Es gab Mehrheiten, die das allein über Gebühren finanzieren wollten. Zu diesen gehörte ich nicht. Unsere beiden Abwasserzweckverbände zeigen, dass sich Investitionen über Beiträge transparent absichern lassen.

Der VVGG gehörte zu den Ersten in der Region, der Grundgebühren einführte. Dass er in wirtschaftliche Turbulenzen geriet, verhinderte das nicht. Als wir notleidend wurden, hatte das immerhin einen Vorteil: Wir bekamen zusätzliche Förderung. Und uns wurde ans Herz gelegt, nach Partnerschaften oder neuen Modellen zu suchen. So kam die OEWA, jetzt Veolia, ins Spiel. Sie wurde Betriebsführer der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain.

Zur Person Wolfgang Hiensch (65) ist seit 1990 Bürgermeister (BuW/Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler) der Stadt Frohburg. Er gründete 1993 mit seinen Amtskollegen aus der Region um Grimma und Geithain den Versorgungsverband Grimma/Geithain mit. Er hat den Vorsitz im Aufsichtsrat der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain (KWW) inne, dem privatwirtschaftlich organisierten „Erfüllungsgehilfen“ des Verbandes. Da Hiensch Ende November als Bürgermeister in den Ruhestand wechselt, scheidet er aus den Verbandsgremien aus. Zur Verabschiedung erhielt er zwei Schecks, die er für gemeinnützige Zwecke weiterreichte: 500 Euro von den KWW für den Verein Bauernrathaus Prießnitz und 1000 Euro vom Betriebsführer Veolia für das Sportzentrum Eschefeld.

Die Privatisierung rief und ruft Kritiker auf den Plan. Der Vorwurf: Gewinnmaximierung zu Lasten der Menschen in der Region. Was hat die Privatisierung in Ihren Augen gebracht?

Es wurde investiert. Der Verband wurde konsolidiert. Heute kann man von einem Beispiel für gelungene Partnerschaft sprechen. Der Betriebsführer brachte sein Knowhow ein. Inzwischen läuft auch die Entschuldung. Ich denke, die Entscheidung damals war richtig. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Gruppenkläranlagen sind sinnvoll

Während der AZV Wyhratal sämtliche Orte an die zentrale Benndorfer Kläranlage anschloss, verfolgte der VVGG eine andere Strategie. In zahlreichen Dörfern mussten die Grundstückseigentümer selbst in teure Vollbiologie investieren. Warum?

Die Gebiete der beiden Verbände kann man so nicht miteinander vergleichen. Noch dazu, da im Laufe der fast 30 Jahre technischer Fortschritt, Umweltrecht und Förderpolitik sich entwickelten. Der VVGG setzte, wo es möglich war, auf Gruppenkläranlagen. Nehmen Sie Frauendorf: Hier scheiterte der Bau für den gesamten Ortsteil an Widerständen zu Baukostenzuschüssen. In einem Teilbereich Frauendorfs und andernorts im Verbandsgebiet kann aber bewiesen werden, dass vollbiologische Gruppenkläranlagen sich bewähren. Wo sie verwehrt wurden, mussten eigene Kleinkläranlagen gebaut werden, um deren Wartung sich jeder selbst kümmern muss. Eine Gruppen-Lösung wäre meist besser gewesen, das ist heute vielen klar.

Re-Kommunalisierung schafft Probleme

Mittelfristig ist von Re-Kommunalisierung die Rede, also vom Ausstieg von Veolia, damit die Kommunen selbst die Regie übernehmen. Dafür plädierte vor wenigen Tagen etwa Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) in der LVZ. Eine tragfähige Strategie?

Wollten das Kommunen schultern, brauchten sie zu Abwägung und Entscheidungen einen Experten-Stab allein dafür. Man sollte sich bewusst sein, dass in vielen kleinen Kommunen niemand da ist, der Amtsträger beraten und Verantwortung übernehmen kann. In allen drei Zweckverbänden kann ich die Zusammenarbeit nur loben – vor allem auch mit den Geschäftsführungen. Sie haben Entscheidungen erleichtert und uns gut beraten. Gleiches trifft auf die Veolia zu. Wenn man ehrlich miteinander umgeht, sehe ich in diesem Modell keinen Nachteil.

Von Ekkehard Schulreich