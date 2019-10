Fronten verhärtet im Pomßener Busstreit

Parthenstein/Pomßen

Bereits am 15. Dezember, und damit zwei Wochen eher als gedacht, soll die umstrittene Bushaltestelle am Pomßener Brauteich verschwinden. Damit erfüllt sich ein Wunsch des Gemeinderats. Seine zweite Bitte, die Buslinie 690 stattdessen in der Schulstraße stoppen zu lassen, lehnt der Landkreis jedoch ab. Während Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) am Mittwochabend die Begründung verlas, herrschte unter den Abgeordneten Kopfschütteln.

Wenn der Bus durch die Schulstraße rollt, resultiere daraus eine Mehrfahrzeit in Richtung Leipzig von mindestens einer Minute. Als Kretschel diese Worte von Iris Bode, Leiterin des Liegenschafts- und Kultusamts der Kreisbehörde, wiedergab, konnten sich manche sogar ein ungläubiges Lachen nicht verkneifen. Ebenso beim Argument, dass für die Passagiere nicht nachvollziehbar wäre, wenn der Bus in Richtung Leipzig eine große Schleife durch den Ort ziehen würde.

Landratsamt hält Schulstraße für zu eng

Als sich das Landratsamt die Gegebenheiten anschaute, wollte es der Zufall, dass gerade der gemeindeeigene Transporter vorm Soziokulturellen Zentrum stand. Daraus schlussfolgerte die Behörde, es würde in der Schulstraße zu eng zugehen. Hindernisse könnten auftreten, die einen reibungslosen Busverkehr beeinträchtigen und für den Fahrer nicht vorhersehbar seien.

Außerdem würden pro Jahr zusätzliche 1600 Kilometer hinzukommen, die der Landkreis finanzieren müsste. Und nicht zuletzt könnte es, wie jetzt am Brauteich, dann in der Schulstraße zu Anwohnerbeschwerden über die Zunahme des Verkehrs kommen.

690er hält nur noch in Hauptstraße

„Es sprechen viele kleine Punkte, die sich summieren, gegen eine Einbindung der Haltestelle in der Schulstraße in den Verlauf der Linie 690“, ließ Bode die Gemeinde wissen. „Regionalbus Leipzig wird deshalb ab dem 15. Dezember mit dieser Linie nur noch die Haltestelle in der Hauptstraße bedienen.“ Dies werde mit einem Schild an der Haltestelle Brauteich den Fahrgästen bekanntgegeben, das den Hinweis trage, Rückfragen sollen an die Gemeinde gerichtet werden.

Die Haltestelle in der Hauptstraße, die vergangenes Jahr behindertengerecht ausgebaut wurde. Nur noch hier soll der 690er halten. Quelle: Thomas Kube

„Dann hängen wir ein Schild von uns darunter“, rief ein wütender Torsten Wanke (Linke). Kretschel verwies auf das Selbstbestimmungsrecht der Kommune und darauf, dass es eine demokratische Entscheidung des Gemeinderats gibt, der sie sich in langer Diskussion nicht einfach gemacht habe. Nur von zwei Bürgern habe er dazu bislang Einwände erhalten.

Busse fahren über Gehweg am Brauteich

Im September war Kritik laut geworden, dass im Rahmen des Projekts Muldental in Fahrt Busse der Linie 690 in der Schleife für die provisorisch eingerichtete Haltestelle Brauteich den Fußweg und Festplatz zerfahren, weil der Kurvenradius zu klein ist. Außerdem würden die Busse Staus auf der Ortsdurchfahrt von Grimma nach Leipzig verursachen, wenn sie in die Schleife nicht einbiegen können, weil zu viele Autos vorm Bäcker stehen.

Zu enger Kurvenradius: Um am Brauteich rumzukommen, muss der Bus über den Gehweg fahren. Quelle: Thomas Kube

Deshalb sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich dagegen aus, die bis Jahresende befristete Erlaubnis für die Haltestelle zu verlängern. Dass seine Bitte, den Bus stattdessen auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsstraße 38 eine Schleife durch die Schulstraße ziehen zu lassen, nun abgelehnt wird, verärgert Bürgermeister Kretschel.

„Ich habe den Eindruck, man stellt sich bockig“, sagte er der LVZ im Nachgang der Gemeinderatssitzung. „Wir hatten eine Kompromisslösung erhofft, doch es fehlt am guten Willen.“

Pomßen und ein bockiger Kreis Altersstarrsinn soll gelegentlich vorkommen und lässt sich oft verzeihen. Wenn Sturheit schon in jungen Jahren auftritt, muss aber ein Wort verloren werden. Elf Jahre lebt der Landkreis Leipzig gerade mal, und trotzdem zeigt er sich in Pomßen so dickköpfig. Auf Teufel komm raus will er die Bushaltestelle durchsetzen, die er sich ausgedacht hat. Eine andere kommt nicht in die Tüte, da kann die Gemeinde auf und nieder huppen. Die Argumente hören sich hanebüchen an. Angeblich kann den Passagieren in Richtung Leipzig nicht zugemutet werden, die größere Schleife durch die Schulstraße zu fahren. Von Grimma zur Messestadt sind es rund 31 Kilometer. Jetzt fährt der Bus einen Bogen von reichlich 100 Metern, durch die Schulstraße wäre er knapp 500 Meter lang. Die Differenz dürfte bei der Gesamtlänge zeitlich kaum ins Gewicht fallen, zumal die von der Kommune vorgeschlagene alternative Schleife verkehrstechnisch sogar günstiger liegen würde. Zurzeit müssen die Busse nach Leipzig an der viel befahrenen Staatsstraße zweimal links abbiegen und deren Fahrer demzufolge mit mehr Ausdauer auf Lücken warten. Für die Schulstraße wäre nur der rechte Blinker zu setzen. Von einer Minute Verzögerung zu sprechen ist auch ohnedem ein Witz. Auf der weiteren Strecke braucht sich nur in Großpösna an der Ampel der Verkehr so weit stauen, dass der Bus bei der ersten Grünphase nicht durchkommt, und schon verliert er mehr als die 60 wertvollen Sekunden. Vom Leipziger Innenstadtverkehr ganz zu schweigen. Eine gewisse Schwankung gehört also sowieso zum Tagesgeschäft. Nicht zuletzt wäre es Unsinn, die provisorische Haltestelle am Brauteich auf Dauer auszubauen und dafür Parkplätze von Pendlern und Besuchern des Heimathauses abzureißen, wenn sich unweit in der Schulstraße eine fertige Haltestelle befindet, die kaum genutzt wird. Hier geht es um Steuergeld. Kleine Kinder bocken manchmal, doch irgendwann kriegen sie sich wieder ein. Lieber Landkreis, sei doch lieb! Schicke Deine Busse durch die Schulstraße! Und alle vergessen ganz schnell den Ärger.

Von Frank Pfeifer