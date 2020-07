Fuchshain wird zum Blitzer-Hotspot

Naunhof/Fuchshain

Geht es nach dem Willen des Ortschaftsrats, sollte jeder Autofahrer künftig genau auf den Tacho schauen, wenn er durch Fuchshain fährt. Voraussichtlich wird ab jetzt häufiger das Tempo kontrolliert. Doch nicht nur das ändert sich in dem zu Naunhof gehörenden Dorf. Auch hinsichtlich der Parkplatzsituation rund ums Bürgerhaus muss nachgebessert werden.

„Ich wohne an der Hauptstraße und habe den Eindruck, dass die Geschwindigkeit auf der Hauptstraße oft nicht eingehalten wird“, erklärt Marlen Beilig von der Freien Wählervereinigung Fuchshain (FWVF). Gemessen hat sie das zwar nicht. Ihrer Meinung nach verleitet aber die gerade Linienführung der Verkehrsader zum Rasen. Sie gilt neben der Autobahn 14 und der Staatsstraße 38 durch Großpösna als eine der drei Hauptverbindungen zwischen dem Muldental und der Stadt Leipzig. „Selbst nach starkem Regen kommen hier die Autos mit 60 oder 70 Klamotten durch“, schätzt Ortsvorsteher Hermann Kinne (FWVF).

Tempolimit erst bei Gefährdung

Den Vorschlag, deshalb ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde einzuführen, auch wenn vielleicht nur für Lastwagen, lehnt Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak jedoch ab. „Bevor das Landratsamt ein Schild anordnet, muss eine Gefährdungslage vorliegen“, weiß er aus Erfahrung. Es handle sich um eine gut ausgebaute Straße mit breiten Gehwegen, an der sich keine Kindertagesstätte befindet, was gegen eine Einschränkung spreche. „Es ist leider Realität im Verkehrswesen, dass erst etwas passieren muss, bevor Handlungsbedarf besteht“, bedauert er.

Polizei und Landratsamt sollen blitzen

Ein Vorschlag zur Güte kommt von Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos): „Lasst uns den ersten vor dem zweiten Schritt machen!“ Bevor irgendetwas anderes in die Wege geleitet wird, sollen Landratsamt und Polizei gebeten werden, die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße vor allem in den Zeiten des Berufsverkehrs über einen längeren Zeitraum hinweg zu kontrollieren.

Damit kann der Ortschaftsrat leben. Ihm wäre es aber am liebsten, wenn auch auf der Kämmereistraße nach Threna, der Leipziger und der Albrechtshainer Straße geblitzt würde. Ebenso auf der Schulstraße, die wegen der Kita als 20er-Zone ausgewiesen ist. „Wenn wir das Verkehrsverhalten auf das Maß bringen, das vorgeschrieben ist, haben wir schon viel erreicht“, meint Kinne.

Smiley-Gerät teuer

Sebastian Diebel (FWVF) würde es begrüßen, wenn die Stadt auch ein Smiley-Gerät aufstellen könnte, das Fahrern mit lachenden und traurigen Gesichtern ihr Tempo anzeigt. „Wir hatten eins vor zehn Jahren, aber es funktioniert nicht mehr“, erklärt der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. Brcak gibt zu bedenken: „Ein neues kostet 2500 bis 3000 Euro.“

Sechs Parkplätze für Feuerwehr nötig

Ins Stadtsäckel gegriffen werden müsste auch, um die Parkplatzsituation rund ums Bürgerhaus Fuchshain zu entspannen. Bisher war es darum gegangen, mehr Stellflächen für Anwohner zu schaffen, die diese unter Umständen mieten können. Doch jetzt stellt Brcak klar: Für die Feuerwehr werden laut Gesetz so viele Plätze wie Sitze im Einsatzfahrzeug gebraucht.

Wenig Parkraum: Von den Stellflächen am Bürgerhaus Fuchshain (links) sind drei für die Feuerwehr reserviert; das vordere Fahrzeug blockiert einen davon. Geprüft werden soll nun, ob die begrünte Fläche rechts zum Teil eingeebnet und als zusätzlicher Parkplatz genutzt werden kann. Quelle: Frank Pfeifer

Das wären sechs, doch am Bürgerhaus, in dem die Feuerwehr untergebracht ist, existieren nur drei neben den zwei öffentlichen Stellflächen. Und es kommt sogar vor, dass auch diese von Fahrern blockiert werden, die gerade keinen anderen Fleck finden, auf dem sie ihr Auto parken könnten.

Schranke für Hof denkbar

Eine Lösung des Problems könnte laut Brcak so aussehen: „Wir halten den Innenhof für die Feuerwehr komplett frei und sperren ihn durch eine Schranke ab.“ Nach Meinung des Ortschasftsrats ließe sich zusätzlich im Hof eine begrünte Böschung an der ehemaligen Bäckerei wegbaggern, um den geforderten sechsten Platz für die Feuerwehr zu schaffen. Wie teuer das werden würde, soll das Bauamt jetzt errechnen.

Alternative: Auf der anderen Seite des Bürgerhauses gibt es eine Rasenfläche. Die Stadt will nun prüfen, ob sie diese als Parkplatz ausweisen darf. Quelle: Frank Pfeifer

Der Preis für eine Alternative steht laut Conrad hingegen schon fest: 25 000 Euro. Soviel würde es kosten, einen Rasen auf der anderen Bürgerhausseite in einen Parkplatz umzufunktionieren. Die Crux an der Sache: Als die Stadt das Areal aus Privathand erwarb, wurde vertraglich vereinbart, dort keinen Parkraum zu schaffen. Ob sich da nachverhandeln lässt, soll jetzt geprüft werden.

Hauptproblem bleibt bestehen

„Unser Hauptproblem lösen wir damit aber nicht“, meint Guido Sellmann (FWVF). Wo sollen Anwohner ihre Autos parken? Brcak sieht die Möglichkeit, in der Straße Am Ring noch maximal vier Stellplätze zusätzlich zu markieren. Zwar sei es erlaubt, sein Auto auch in der Hauptstraße zu parken. Doch das könne zum gleichen Ärger wie an der Erdmannshainer Plagbreite führen, wo der Ortschaftsrat seit Jahren für ein Parkverbot kämpft.

Von Frank Pfeifer