Fuchshainer Sportverein stemmt Großprojekt

Naunhof/Fuchshain

Ärmel hochkrempeln heißt es gerade bei den Fuchshainer Sportlern. Sie wollten ursprünglich nur den verschlissenen Fußboden der Gaststube des ehemaligen Lokals „Zum Fuchsbau“ erneuern, die zu ihrem Sportlerheim gehört. Doch aus dem kleinen Vorhaben wurde ein Großprojekt, das sie nicht nur mit Körperkraft stemmen müssen.

„Vom benachbarten Hang hat das Wasser ins Gebäude gedrückt“, erläutert Holger Uhlrich, Präsident des Fuchshainer Sportvereins (SV). Dadurch seien die Dielen und Balken des Fußbodens sowie das Fachwerkholz auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes verfault. Vergangenen Sonnabend haben 15 Vereinsmitglieder begonnen, vieles davon rauszureißen. Diesen Freitag wollen sie weitermachen.

Eigenleistungen und Förderung

Zwar vergab der Verein die meisten Arbeiten an Firmen. Er erbringt aber auch erhebliche Eigenleistungen. Ziel ist es, den Gebäudeteil, der als der älteste des gesamten Trakts gilt, bis spätestens Jahresende auf Vordermann gebracht zu haben.

„Wir verbauen hier eine Summe von 59 310 Euro“, sagt Uhlrich. „80 Prozent des Geldes erhalten wir zwar über das europäische Förderprogramm Leader. Aber wir mussten alles vorfinanzieren.“ Das war die größte Herausforderung, Sponsoren deckten die Summe schließlich ab. „Da hält Fuchshain zusammen“, kommentiert der 56-jährige Präsident. Weil der SV nach seiner Kenntnis der einzige seiner Art in Naunhof ist, dem Heimstätte und Sportplatz gehören, der diese also nicht von der Stadt gepachtet hat, kennen sich die Dorfbewohner mit Eigeninitiative aus.

Arbeitseinsatz: Die Sportler am vergangenen Sonnabend beim Herausreißen der Fachwerkwand. Quelle: privat

Bau einer neuen Terrasse

Bereits vor sieben Jahren hatten die Fuchshainer den vorderen Teil des Sportlerheims rekonstruiert, in dem sich die Toiletten, Duschen und Umkleideräume der Heimmannschaften sowie eine Schiedsrichterkabine befinden. Die Terrasse davor bauen sie gerade neu auf, sie soll bis zum Osterfeuer am 9. April frisch gepflastert sein.

Baustelle auch vorm Sportlerheim: Hier soll eine neue Terrasse entstehen. Quelle: Thomas Kube

Vereinsraum vergrößert sich

Auch der hintere Anbau, der in den 1990er-Jahren hinzu kam, ist schon saniert worden. In ihm können sich die Gästemannschaften duschen und umziehen. Außerdem befindet sich dort der kleine Vereinsraum, in den die rund 100 Mitglieder bei Veranstaltungen bei weitem nicht reinpassen. Wird die ehemalige Gaststube nach Beendigung der Arbeiten hinzugeschlagen, ergibt sich viel mehr Platz. „Unsicher sind wir noch, ob wir die Wand zwischen beiden Räumen durch eine große Schiebetür ersetzen sollten“, sagt Uhlrich.

Jubiläumsfeier wird geplant

Das Sportlerheim wird sicherlich eine große Rolle spielen, wenn der Fuchshainer SV nächstes Jahr sein 100-jähriges Jubiläum begeht. „Wir wollen auf alle Fälle feiern, wenn auch die Größenordnung noch nicht feststeht“, kündigt Vizepräsident Sebastian Diebel an. Wahrscheinlich wird das Ende Juni geschehen. „Die Planungen beginnen jetzt“, sagt der 40-Jährige.

