Robert Arthur Niesar wurde 1940 im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet. Seine offizielle Todesursache sei aber „Körperschwäche“ gewesen. Das haben acht Schüler und Schülerinnen des Freien Gymnasiums Naunhof recherchiert.

Seit dem Sommer 2020 haben sich die Jugendlichen mit dem Leben und der anschließenden Verfolgung von Robert Niesar auseinandergesetzt. Unter ihnen ist Milo Elias Häufer (16) „Wir hatten zwar nicht die Wahl, aber wir hatten Lust drauf.“

Milo Elias Häufer (16) einer der Schüler und Schülerinnen hinter dem Projekt Quelle: Philip Fiedler

Projekt in der Zweiten Runde

Bereits zum zweiten Mal haben die Schüler und Schülerinnen des Freien Gymnasiums an dem Stolpersteinprojekt mitgewirkt. Als Teil des Religionsunterrichts und gemeinsam mit dem Verein Erich-Zeigner-Haus wurde so die Inschrift auf dem Stolperstein erstellt.

Auf dem Stolperstein sind genauer Daten über das Opfer zu lesen. Quelle: Philip Fiedler

Dabei hätten die Jugendlichen nicht viel Ausgangsmaterial gehabt. Zwar habe es einige wenige Originaldokumente gegeben, Fotos zum Beispiel fehlten aber völlig. Dennoch haben die Recherchen einen Eindruck hinterlassen: „Ich fand es krass, das hier mal ein ganzes Haus stand und er hier in Naundorf gelebt hat. Das ist krasser, als wenn man hört, in Frankfurt wird ein Stein verlegt – das ist hier.“, sagte Milo Häufer.

Neues Projekt schon fertig

Schon im Sommer sollte der Stolperstein für Robert Niesar gelegt werden. Allerdings verzögerte sich das Projekt wegen Corona. In der Zwischenzeit wurde bereits ein weiteres Projekt der Schüler und Schülerinnen vollendet. Dabei dreht es sich um eine jüdische Verlegerfamilie aus Leipzig. Ihre Steine wurden bereits am Mittwoch in Leipzig verlegt.

