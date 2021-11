Fünfter Stolperstein für NS-Opfer wird in Naunhof verlegt

Naunhof/Leipzig

Seit Jahren schon befassen sich Schülerinnen und Schüler des Freien Gymnasiums Naunhof mit den Schicksalen von Menschen, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur wurden. Ihre Recherchen führten dazu, dass inzwischen vier Stolpersteine in der Stadt verlegt wurden. Diese Woche soll ein fünfter hinzukommen. Weitere vier sind für Leipzig geplant.

Robert Arthur Niesar lebte in Naunhof und starb im Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Gymnasiasten erforschten sein Leben, dabei kamen ihnen allerdings die Corona-Beschränkungen in die Quere. Sie konnten kein Archiv besuchen, wie das ansonsten der Fall gewesen wäre. Ihre Forschung erfolgte vor einem Jahr hauptsächlich im Internet und per E-Mail-Verkehr.

Nur wenige Originaldokumente

„Hauptquellen waren der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin“, erläuterte Henry Lewkowitz vom Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus, der das Projekt zusammen mit der Fachlehrerin für Geschichte und Evangelische Religionsarbeit, Janine Wagner-Klotzsch, begleitete. Zu finden seien nur spärlich Originaldokumente gewesen, ein Foto habe sich überhaupt nicht auftreiben lassen.

Zeitzeugnis: Mit diesem Schriftstück bezeugte der Vater von Robert Arthur Niesar, dass sein Sohn in Sachenhausen ermordet wurde. Quelle: Erich-Zeigner-Haus

Die Recherchen ergaben, dass Niesar am 1. November 1903 in seinem Elternhaus in der Naunhofer Schlossstraße 1 geboren wurde. Als Kind erkrankte er an Diphtherie. Er besuchte die Volksschule in Naunhof und später die Leipziger Fortbildungsschule. Nachdem er den Beruf des Schlossers erlernt hatte, arbeitete er als solcher von 1922 bis ’25 in Mölkau. Danach war er Hilfskraft bei der Post in Naunhof.

Die Nazis bezeichneten ihn als „Asozialen“, warfen ihm „rohes und gewalttätiges Verhalten“ vor. In der Nacht des 14. Juni 1938 nahmen sie ihn in Vorbeugungshaft. Drei Tage später wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert, wo er am 19. Januar 1940 starb. Als offizielle Todesursache wurde „Körperschwäche“ festgehalten, seine letzte Ruhe fand er auf dem alten Friedhof in Naunhof.

Gymnasiasten forschen weiter

Bereits im Sommer sollte der Stolperstein für ihn in die Erde gesetzt werden. Wegen Corona verzögerte sich aber alles, so dass dieser Akt erst am 4. November, 10.30 Uhr, vor der Schlossstraße 1 vollzogen wird. Inzwischen kam schon das nächste Projekt der Gymnasiasten zu Ende. Es drehte sich um eine jüdische Verlegerfamilie aus Leipzig.

Der Buchhändlersohn Walter Joseph Jolowicz arbeitete ab 1930 im erfolgreichen Familienunternehmen „Akademische Verlagsgesellschaft und Buchhandlung G. Fock GmbH“. Seine Frau war in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen, ihre Familie leitete das deutschlandweit größte Tuchversandhaus „Tuchhaus Gebr. Heine“. Beide hatten zwei Kinder: Angelika Marianne und Max Herbert Michael.

Da die jüdische Familie eine Verfolgung durch das NS-Regime fürchtete, richtete sie bereits 1938 eine Eingabe an das Reichspropagandaministerium, in der sie einen Antrag auf Auswanderung nach England stellte. Warum jedoch Jolowicz im Oktober 1938 der Pass entzogen wurde, konnten die Naunhofer Gymnasiasten nicht herausfinden.

Familie gelingt Flucht im zweiten Anlauf

Im November 1938 schickten ihn die Nazis zur so bezeichneten Schutzhaft ins Konzentrationslager Buchenwald, die Entlassung Ende 1938 erfolgte unter der Bedingung der Ausreise seiner Familie. Ohne gültige Papiere und wegen andauernder Komplikationen war diese allerdings nicht möglich. Jolowicz, der nicht arbeiten konnte und unter gesundheitlichen Problemen litt, sah keinen anderen Ausweg als die Flucht, die jedoch nicht gelang.

Erst nach der Verhaftung durch die Gestapo und mehrmonatigen Gefängnisaufenthalten vermochte das Ehepaar nach Schweden zu fliehen und später in die USA zu emigrieren. In New York gründeten die beiden unter dem Namen Johnson gemeinsam mit ihrem Schwager Kurt Jacoby die „Academic Press“, einen erfolgreichen wissenschaftlichen Buchverlag. Die zwei Kinder heirateten in Amerika. Für alle vier Familienmitglieder verlegt der Kölner Künstler Kölner Künstler Gunter Demnig am 3. November, 15 Uhr, vor der Ferdinand-Rhode-Str. 28 in Leipzig Stolpersteine.

Seit 2016 Zusammenarbeit mit Gymnasium

Auf ihn geht das Projekt zurück, das als das größte dezentrale Mahnmal der Welt gilt. Zehntausende Stolpersteine liegen schon in 1265 Kommunen Deutschlands und einundzwanzig Ländern Europas. In der Leipziger Region bemüht sich der Verein Erich-Zeigner-Haus, das Leben von Verfolgten in Erinnerung zu rufen. Seit 2016 pflegt er eine Zusammenarbeit mit dem Freien Gymnasium Naunhof, die durch das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ gefördert wird. In Naunhof liegen schön Stolpersteine für Marie Mindel Naundorf, Mosey Witensohn und Max Moses Ratner sowie Arthur Kieschnick.

Von Frank Pfeifer