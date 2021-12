Für Autofahrer am Straßen-Engpass Lauterbach Geduld nötig – was geplant ist

Bad Lausick/Lauterbach

Seit in Lauterbach Ampeln aufgestellt sind, rollt der Verkehr auf der Staatsstraße 49 von Bad Lausick aus gen Norden zumindest wieder stoßweise. Die marode Überfahrt zwischen zwei Steinbruchseen am Dorfrand darf seither auch wieder vom mehr als anderthalb Jahre ausgesperrten Schwerverkehr in beide Richtungen passiert werden.

Dass das keine Lösung auf Dauer sein kann, ist dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) durchaus bewusst. Die Behörde erarbeitet eine Planung – für ein „umfassendes Vorhaben“, das nicht nur die Staatstraße selbst betrifft, sondern auch die Kreuzung mit der Kreisstraße Kitzscher–Großbardau.

Der Damm zwischen den Steinbrüchen in Lauterbach ist marode. Deshalb ist die Befahrung eingeschränkt. Quelle: Jens Paul Taubert

Lasuv: Es gibt mehrere Varianten

Die bis zu einem solchen Baubeginn verfügte Einengung der Fahrbahn zeigt Wirkung, sagt Franz Grossmann von der Pressestelle der Landesbehörde. „Eine provisorische Instandsetzung ist nicht vorgesehen. Die Bauwerke werden engmaschig überwacht.“

Aufbauend auf den Ergebnissen umfangreicher Baugrund-Untersuchungen sei die Vorplanung für die Stützwände im Bereich des Steinbruchs weitestgehend abgeschlossen. „Verschiedene Lösungsvarianten werden herausgearbeitet. Am Ende steht eine Vorzugsvariante, die planerisch weiterverfolgt wird“, so Grossmann.

Derzeit liegen drei technische Varianten vor, informiert er. Sie könnten auch stufenweise umgesetzt werden. Die Erneuerung der Stützwände würde vorgezogen und später an die endgültige Lösung des Ausbaus angepasst. „Die technischen Unterlagen, die als Entscheidungsgrundlage im Rahmen des Gesamtprojekts dienen, liegen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vor.“ Es werde eine Realisierung „innerhalb der nächsten fünf Jahre“ angestrebt.

Knoten am Gasthof wird einbezogen

Es geht aber nicht nur um die brüchigen Stützwände im Bereich des Steinbruchs. Um die unmittelbar angrenzende, auf einer Kuppe liegende Kreuzung am Gasthof auszubauen und zugleich auch sicherer zu machen, sind weitere Stützwände nötig. Die Bauwerksvorplanung dafür soll Ende des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Zeitgleich läuft die Vorplanung für den Knoten insgesamt. Sie erfordert einen hohen Abstimmungsbedarf etwa zur Entwässerung und zum Gehwegbau. Veränderungen muss es ebenso an der nahe gelegenen Bahnschranke geben – eingedenk auch des Ausbaus der Bahnstrecke Leipzig–Chemnitz in den Jahren 2027/2028, der dann eine Zweigleisigkeit vorsieht.

Ampel und Einengung der Fahrbahn in Lauterbach aus Pomßener Richtung. Quelle: Jens Paul Taubert

Keine Angabe für möglichen Baubeginn

Da alle Varianten einer umweltfachlichen Prüfung unterzogen werden müssen, rechnet das Lasuv laut Grossmann mit „einer Fertigstellung der Vorplanung im Jahr 2023“. Danach würden alle Entscheidungsträger einbezogen und die praktikabelste Variante ausgewählt.

Einen Zeithorizont, wann dann tatsächlich gebaut werden könnte, nennt der Sprecher nicht. Heißt: Der wechselseitige Verkehr, mit einer Ampel gesteuert, wird in Lauterbach also noch auf Jahre Alltag bleiben. Für die unmittelbaren Anlieger kein Gewinn, für Autofahrer aber immerhin die Chance, sich große Umwege zu ersparen.

Von Ekkehard Schulreich