Grimma

Hinsichtlich der umstrittenen Pläne von Bauherr Andreas Böhmann zur Klosterstraße 16 in Grimma zeichnet sich ein Kompromiss ab. Nach Informationen von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) haben sich Planer, Bauherr und Stadtverwaltung an einen Tisch gesetzt und eine Lösung gesucht, die alle Seiten mittragen können.

Eigentümer möchte Räume an der Klosterstraße nutzen

Wie berichtet, hatte der Technische Ausschuss der Stadt Grimma Anfang des Monats Böhmanns Umbaupläne für den Gebäudekomplex Markt 7/ Klosterstraße 16 in Teilen abgelehnt. Als Corpus Delicti erwies sich dabei der beabsichtigte Einbau von zwei Rolltoren in die Fassade des hübschen Altstadtgebäudes in der Klosterstraße. Unternehmer Böhmann möchte nach der einstigen Verkleinerung der Eisenwarenhandlung Knobloch die Flächen im Klosterstraßen-Haus wieder nutzbar machen. Dort sollen universell einsetzbare Räume entstehen, für die aus seiner Sicht eine Öffnung zur Straße hin notwendig ist. Zudem beruft sich Böhmann darauf, dass bis nach 2000 bereits zwei große Tore im Erdgeschoss vorhanden waren und dann verschlossen wurden.

Ohne Denkmal-Blick geht es nicht Kommentar von Frank Prenzel Wer in einer Altstadt wie Grimma sanieren und bauen möchte, muss drauf gefasst sein, dass der Denkmalschutz ein gewichtiges Wort mitspricht. Kommune wie private Bauherren können davon ein Lied singen. Auch Unternehmer Andreas Böhmann, der seinen Gebäudekomplex Markt 7/ Klosterstraße 16 für die Zukunft fit machen möchte, hat in letzter Zeit mit dem Landratsamt mehr Berührung als ihm vermutlich lieb ist. Die Behörde machte bezüglich der Umbau-Pläne mehrere Nachforderungen auf. Und dann kam auch noch das Veto der Stadt Grimma bezüglich der geplanten Rolltore im Klosterstraßen-Haus... Aber Hand aufs Herz: Baukontrolle in einer so hübschen wie historischen Altstadt ist wichtig, Instrumente wie die Gestaltungssatzung richtig. Denkmalschützer müssen ein fachmännisches Auge darauf haben, was bei Bauarbeiten geht und was nicht. Sonst entstünde Wildwuchs, und das Stadtbild von Grimma ginge nach und nach unweigerlich verloren. Denn das City-Ensemble ist ein Schatz, wie auch im vorigen Jahr bei touristischen Untersuchung der Muldestadt herausgearbeitet wurde. Die Tester vom Leipziger „Quartier vier“ sprechen von einer intakten Altstadt mit beeindruckenden Architekturen und Prachtbauten, mit schönen Häuserzeilen und Plätzen. Diesen Schatz gilt es zu wahren. Deshalb sind auch die Stadt Grimma und ihre Gremien gut beraten, einen wachen Blick zu haben. Die Entscheidung des Technischen Ausschusses im Fall Klosterstraße 16 war nicht nur berechtigt, sondern folgerichtig. Anerkennenswert ist dabei, dass die Stadt es nicht beim Beschluss beließ, sondern mit dem Bauherren nach einer gangbaren Lösung suchte. Jetzt liegt mit einem zweiflügeligen Holztor ein Kompromiss auf dem Tisch, der wohl allen Seiten gerecht wird – und auch ins Stadtbild von Grimma passt. Gegen ein geschmackvolles, historisch anmutendes Tor in der Fassade ist nichts einzuwenden.

Ausschuss lehnt Rolltore kategorisch ab

Die Ausschuss-Mitglieder folgten der Empfehlung der Stadt und lehnten zwei Rolltore im denkmalgeschützten Gebäude kategorisch ab. Diese Optik stünde den Festsetzungen der Gestaltungssatzung für die Altstadt entgegen und widerspräche dem einfachen Bebauungsplan für den Altstadtkern.

In der Verwaltung sei nicht bekannt gewesen, so Oberbürgermeister Berger, dass sich an der Stelle bis 2002 bereits zwei Tore befanden und dann zugemauert wurden. Auch wenn es Fotodokumente gebe, „formal ist damit der Bestandsschutz weg“. Der Kompromiss sehe nun vor, nur ein neues Tor einzubauen – der Gestaltungssatzung angemessen. Gedacht sei zum Beispiel an ein zweiflügeliges Tor aus Holz, dass sich gut in die Fassade einfüge.

Bauherr will schnell umplanen

Der Bauherr will laut Berger sein Projekt jetzt schnell umplanen, so dass der Technische Ausschuss noch in diesem Monat zur Sondersitzung darüber neu befinden kann. Er tagt am 27. Juni vor der Stadtratssitzung. Grimma muss zu dem Bauprojekt gegenüber dem Bauaufsichtsamt Stellung beziehen.

Mit einer Investition von 680.000 Euro will Böhmann die Instandsetzung seines Gebäudekomplexes nach dem Hochwasser 2013 in Angriff nehmen und auch den Laden neu gestalten. Derzeit ist der wegen der Umbaupläne geschlossen.

Von Frank Prenzel