Funkmast-Konflikt: Unternehmer hat Idee für Grimmaer Ortsteil Fremdiswalde

Grimma/Fremdiswalde

Im Streit um einen Funkmast am Dorfrand von Fremdiswalde hat Kfz-Mechaniker Gerth Winkler eine unkonventionelle Idee. Wie wäre es, meint der 64-jährige Fremdiswalder, wenn die Dorfgemeinschaft in ein oder zwei große Windkraftanlagen zur autarken Stromversorgung investiert – und eines der Windräder gleichzeitig zum Funkmast wird? Winkler schwebt also vor, dass sich die Ortschaft selbst mit Strom versorgt und gleichzeitig der Mobilfunk auf die Höhe der Zeit gebracht wird. Bei diesem Zusammenspiel bräuchte es nur einen Standort, umreißt der Werkstatt-Inhaber den Vorteil seines Vorschlages. So würden Kosten verringert.

Widerspruch liegt bei Landesdirektion Chemnitz

Wie berichtet, möchte die Deutsche Funkturm Gesellschaft (DFMG) unmittelbar am Dorfrand von Fremdiswalde einen 51,30 Meter hohen Stahlgitter-Funkmast errichten. Dorfbewohner waren gegen den Standort Sturm gelaufen. Weil der Ortschaftsrat Nerchau und die Stadt Grimma sich dann gegen das Vorhaben aussprachen und damit das gemeindliche Einvernehmen fehlte, lehnte das Landratsamt den Bauantrag der DFMG ab. Das Unternehmen ging daraufhin in Widerspruch, der nach wie vor bei der Landesdirektion in Chemnitz anhängig ist. Wann das Verfahren abgeschlossen werde, sei derzeit nicht absehbar, informierte Pressesprecher Jürgen Hermann auf LVZ-Anfrage.

Auf einem Privathaus in Fremdiswalde gibt es bereits eine Funkantenne. Quelle: Frank Prenzel

Gerth Winkler ist ebenfalls gegen einen Funkmast nur Schritte von den Häusern entfernt – zumal es am Busplatz auf einem Privatgrundstück bereits eine kleine Antennenanlage gibt. Der Mast würde hier das Dorfbild stören, meint der 64-Jährige, der über eine mögliche Strahlung nicht spekulieren möchte. „Wir brauchen aber auch ordentlichen Mobilfunk.“

Werkstattbetreiber steht mit Idee ganz am Anfang

Mit seiner Idee steht der Werkstattbetreiber ganz am Anfang und möchte zunächst das Interesse im Dorf eruieren. Er hat auch schon zwei mögliche Standorte ins Auge gefasst, die sich allerdings auf privatem Grund und Boden befinden und der Eigentümerzustimmung bedürften. Eignen würde sich Winkler zufolge der Schmiedeberg in Richtung Roda oder der Watberg in Richtung Sachsendorf. Und hier bringt der Fremdiswalder einen weiteren Einfall ins Spiel. Beim Standort Richtung Roda könnte sich Cannewitz in so ein Projekt einbringen und mitversorgt werden, beim anderen Standort Sachsendorf, sagt er.

Beispiele für Windrad-Funkmast-Kopplung gibt es

Beispiele für eine erfolgreiche Kopplung von Windrad und Sendemast finden sich bei einer Internet-Recherche. Seit vielen Jahren etwa verrichtet am Autobahndreieck bei Berneck so eine Mischanlage ihren Dienst. In Wustrow wurden laut Ostseezeitung die Antennen an einem Windrad für einen neuen Betreiber gewechselt. Im Windkraft-Journal vom April 2021 heißt es, dass Windräder zu 5G-Funkmasten würden.

Gerth Winkler würde die Fäden in die Hand nehmen

Gerth Winkler hofft, dass Fremdiswalder Unternehmen und Familien auf seinen Vorschlag eingehen und würde bei ausreichendem Interesse die Fäden in die Hand nehmen und zunächst zu einer öffentlichen Versammlung einladen. Profitieren würde angesichts der steigenden Strom- und Energiepreise das ganze Dorf, ist er sich sicher. Allerdings stehen viele Fragen im Raum, um so ein Projekt umzusetzen. Zwei davon: Gibt es für privat finanzierte Windkraftanlagen Zuschüsse vom Staat? Und ließe sich überhaupt ein Funkmast-Betreiber für die Idee erwärmen?

Der Fremdiswalder Unternehmer Gerth Winkler hat auf den Dächern seines Hofes zwei Solaranlagen. Er könnte sich mit Hilfe von Windkraft ein stromautarkes Dorf vorstellen. Quelle: Frank Prenzel

Bleibt die Resonanz aus, will sich Winkler auf seinem Grundstück ein eigenes, etwa 20 Meter hohes Windrad errichten. Denn ihm schwebt eine Energieversorgung aus eigener Kraft vor. Schon seit Jahren liefern zwei Zwölf-Kilowatt-Solaranlagen auf zwei Dächern seines Hofes mehr Strom, als er für Haus und Werkstatt braucht. Seinen Vorstellungen zufolge soll noch eine Luft-Wärme-Pumpe hinzukommen, um die zwei Ölheizungen abzulösen. Die laufe rein elektrisch und brauche viel Strom, den er per Windkraft gewinnen wolle, erklärt Winkler. So will der Fremdiswalder etwas für die Umwelt tun und den drastisch steigenden Ölpreisen aus dem Weg gehen.

Interessenten an der Idee sollen sich bei Gerth Winkler unter den Rufnummern 034382 / 41273 oder 0175 / 9669441 melden.

Von Frank Prenzel