Funkmast in Fremdiswalde: Bauantrag abgelehnt, Firma geht in Widerspruch

Die Deutsche Funkturm Gesellschaft (DFMG) hat Widerspruch eingelegt gegen die Ablehnung ihres Antrages, im Grimmaer Ortsteil Fremdiswalde einen 51,30 Meter hohen Funkturm zu errichten. Das geht aus der Antwort des Landratsamtes auf eine Anfrage von Kreis-, Stadt- und Ortschaftsrat Thomas Glaser (SPD) hervor.

Der Antwort ist zu entnehmen, dass die Unterlagen zum Bauantrag der DFMG am 4. März dieses Jahres vollständig waren. Mit Datum 30. Juli habe das Landratsamt den Bauantrag abgelehnt, weil das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt worden sei. Wie berichtet, hatten sich der Ortschaftsrat Nerchau als auch der Technische Ausschuss von Grimma gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Antrag könnte Sache der Landesdirektion Chemnitz werden

Mit Eingang 5. August hat das Unternehmen jedoch die Entscheidung des Landratsamtes angefochten. Der Widerspruch sei fristgerecht eingelegt worden, die Begründung liege jedoch noch nicht vor und werde nachgereicht, so Beigeordneter Gerald Lehne in Vertretung von Landrat Henry Graichen (CDU). „Nach Eingang der Begründung ist eine mögliche Abhilfe zu prüfen und bei Nichtabhilfe an die Landesdirektion Chemnitz als zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung abzugeben“, so Lehne auf die Anfrage des Abgeordneten Glaser.

Durch den Widerspruch muss das Landratsam seine Entscheidung überprüfen. Bleibt die Kreisbehörde bei ihrem Beschluss, wird der Bau des Funkturmes in Fremdiswalde also ein Fall für die Landesdirektion. Möglich ist aber auch, dass das Landratsamt die Ablehnung des Bauantrages zurück nimmt.

Widerstand gegen den Standort in Fremdiswalde

Gegen den avisierten Standort des Stahlgitter-Funkmastes hatte sich in Fremdiswalde Widerstand geformt. Einwohner hatten sich zuletzt mit einer Petition an den Landrat, an Landtagsabgeordneten Svend-Gunnar Kirmes, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger sowie Ortschafts- und Stadträte gewandt. „Innerhalb von nur vier Tagen haben 174 betroffene Fremdiswalder schriftlich bestätigt, dass der Funkturm nicht an diesem Standort errichtet werden darf und dass sowohl die Stadt als auch das Landratsamt als Genehmigungsbehörde sämtliche Mittel ausschöpfen sollen/müssen, um den derzeit geplanten Standort zu verhindern“, formulierten die Anwohner in dem Schreiben. Den Initiatoren geht es nach eigenen Angaben um die Unversehrtheit des Waldhufendorfes Fremdiswalde.

Einwohner wollen Verbesserung der Mobilfunksituation

Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht generell gegen einen Funkturm. Ihrer Ansicht nach sollte der aber  weiter entfernt von den Häusern aufgestellt werden. Der Petition zufolge haben sie „ein ernst gemeintes Interesse für die Verbesserung der Mobilfunksituation“.

Die Deutsche Funkturm Gesellschaft ist Teil der Unternehmensgruppe der Deutschen Telekom und plant, akquiriert, realisiert, betreibt und vermarktet bundesweit Funkstandorte. In Fremdiswalde möchte sie den Mobilfunkmast am Rande des Dorfes errichteten.

